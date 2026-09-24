La presidenta de la Comunidad de Madrid atribuye el problema de la vivienda al «fracaso» del Ejecutivo central y acusa al presidente del Gobierno de «promover la quema de calles».

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MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado públicamente este jueves la actuación judicial en el desahucio de Maricarmen, la anciana octogenaria lanzada de su vivienda este miércoles en la capital. La dirigente autonómica ha encuadrado la intervención en el estricto marco legal vigente y ha responsabilizado al Ejecutivo central del impacto social de la crisis inmobiliaria.

«Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 de todos los años, cumpliendo una ley que este Gobierno ha tenido ocho años para modificar», ha aseverado Díaz Ayuso durante su intervención en el Foro de Ideas para Crecer, un encuentro empresarial organizado por el Círculo de Empresarios.

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Duras críticas a la gestión de Pedro Sánchez

En el marco de su intervención, la jefa del Ejecutivo madrileño ha endurecido el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado frontalmente de esconderse de los medios de comunicación y de «promover la quema de calles» ante las protestas sociales.

En la misma línea defensiva se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien en una entrevista concedida a RNE ha calificado la situación actual de la vivienda como el resultado de un «profundo fracaso» de las políticas estatales. Gamarra ha subrayado que «el presidente del Gobierno lleva gobernando ocho años y esto no se puede obviar cuando tenemos que hablar de la política de vivienda de este gobierno y las consecuencias que también está teniendo».

Agenda de la jornada

La polémica por el desahucio y el cruce de acusaciones en materia de vivienda coexisten en la agenda política con el seguimiento de la situación en Ceuta, donde este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encabeza una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma.