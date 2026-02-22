La tarifa eléctrica rompe la tendencia al alza de los últimos días con un descenso que sitúa los tramos más económicos entre las 10:00 y las 17:00 horas

Tras encadenar dos incrementos consecutivos durante el viernes y el sábado, el precio medio de la luz en el mercado mayorista experimentará un alivio este domingo, 22 de febrero de 2026. Según los informes proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el coste medio se situará en los 22,21 euros por megavatio hora (MWh), lo que refleja una estabilización de los precios en valores moderados a pesar de las ligeras fluctuaciones de las últimas jornadas.

Siete horas con precios negativos durante el día

La nota predominante de este domingo será el desplome de los precios durante las horas centrales de la jornada. Los consumidores, especialmente aquellos acogidos a la tarifa variable, podrán beneficiarse de siete horas consecutivas con precios marginales inferiores a cero.

Este fenómeno se producirá ininterrumpidamente desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. El tramo más económico del día tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00 horas, cuando el pool registrará un valor de -0,97 euros/MWh. Durante esta ventana de tiempo, el coste de la energía será mínimo, lo que facilita el ahorro en el uso de electrodomésticos de alta demanda.

La noche concentra los tramos más caros

Por el contrario, el precio de la electricidad volverá a repuntar al final del día. Aunque este domingo no se superará la barrera de los 100 euros/MWh en ningún momento, el mercado rozará dichas cifras durante el horario nocturno. La franja más cara de la jornada será la comprendida entre las 20:00 y las 21:00 horas, con un coste de 99,34 euros/MWh, seguida muy de cerca por el tramo de las 21:00 a las 22:00 horas, donde el precio se situará en 93,91 euros/MWh.

Este encarecimiento nocturno responde a la alta demanda de energía que se produce tradicionalmente entre las 18:00 y las 22:00 horas, momento de mayor actividad en los hogares españoles. Al elevarse el consumo, el sistema eléctrico se ve obligado a recurrir a tecnologías de generación más costosas para satisfacer la necesidad energética del país, lo que eleva el precio final de la subasta.

Precio de la luz por horas, domingo 22 de febrero