La guardia farmacéutica es el servicio que garantiza la atención a los vecinos cuando las farmacias habituales cierran. Cada día, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta organiza y publica los turnos correspondientes, para que puedas localizar la farmacia de guardia con la mayor rapidez posible.
Para el jueves, 9 de julio de 2026, según los datos comunicados por el Colegio, la disponibilidad de guardias para hoy figura sin farmacias registradas en las distintas zonas y turnos.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o de 24 horas en la información de hoy.
Aun así, si necesitas medicación con urgencia, te recomendamos acudir con receta médica (si aplica) y tener a mano la documentación habitual para agilizar la atención. En horarios nocturnos o en situaciones de necesidad, esta preparación previa puede ayudarte a reducir tiempos de espera y facilitar que te den el tratamiento cuanto antes.