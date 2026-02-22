El anticiclón cederá terreno tras un fin de semana de cielos despejados, permitiendo la entrada de una borrasca por el oeste que obligará a recuperar el paraguas en la mitad occidental de la Península

España vive sus últimas horas de una tregua meteorológica que ha permitido dejar atrás, de forma momentánea, el rigor del invierno. Tras el paso de la borrasca Pedro, que golpeó con fuerza el territorio nacional, el país se encuentra bajo la influencia de una potente dorsal subtropical. Sin embargo, según advierten los expertos de Meteored, esta estabilidad tiene fecha de caducidad. El ambiente primaveral que ha imperado en las últimas jornadas se verá interrumpido el próximo martes, 24 de febrero, con la llegada de un frente frío que devolverá las precipitaciones a buena parte de la vertiente atlántica.

Un alivio anticiclónico con los días contados

Durante este fin de semana y el arranque de la próxima semana, el anticiclón se mantendrá asentado sobre la Península y Baleares, con presiones en superficie que oscilarán entre los 1025 y los 1030 hPa. Esta situación ha regalado días radiantes incluso en Galicia y la vertiente cantábrica, zonas que habían sufrido lluvias incesantes durante los meses de enero y febrero.

Esta estabilidad, que no se registraba con tal magnitud desde el pasado mes de diciembre, garantiza un lunes de cielos azules y temperaturas al alza. No obstante, el centro de altas presiones tenderá a desplazarse hacia el este, dejando su flanco trasero vulnerable ante la aproximación de una nueva borrasca desde el Atlántico.

El martes por la tarde: el regreso de los paraguas

El cambio de tendencia se materializará durante la tarde del martes. Los modelos de previsión, tomando como referencia el modelo europeo y el GFS, coinciden en que una vaguada de aire frío en niveles medios de la troposfera se aproximará por el oeste peninsular. Este fenómeno provocará un aumento progresivo de la nubosidad y la necesidad de recurrir nuevamente al paraguas en las regiones con influencia atlántica.

A pesar de este giro meteorológico, el avance de las lluvias no será uniforme en todo el país:

• Vertiente Atlántica: Recibirá el frente de forma directa el martes por la tarde.

• Zona Centro: El frente frío cruzará la vertical de Madrid durante el miércoles, aunque se espera que pierda fuerza rápidamente en su desplazamiento hacia el interior.

• Mediterráneo y Archipiélagos: Los modelos indican que el anticiclón bloqueará el avance de la borrasca hacia el este. Por tanto, es probable que en la mitad este peninsular, Baleares y Canarias no se produzca ningún cambio significativo, prolongándose el buen tiempo durante la recta final de febrero.

Este escenario obliga a aprovechar las últimas horas de sol y temperaturas suaves antes de que la nubosidad y el aire frío vuelvan a condicionar la actividad cotidiana en la mitad occidental de España.