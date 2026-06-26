El presentador intervino de forma inmediata para castigar el comportamiento de la joven, quien propinó una bofetada a un invitado que acudía al programa de Telecinco para pedirle disculpas

El plató del programa televisivo ‘El diario de Jorge’ registró este jueves un episodio de máxima tensión que concluyó con la expulsión fulminante de una de sus invitadas. El presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, se vio obligado a intervenir de manera inmediata y a castigar el comportamiento de una joven llamada Valentina, quien propinó una bofetada con la mano abierta a un ex amigo en pleno directo. Ante la agresión física, el conductor del formato reaccionó de forma tajante decretando la salida del plató de la agresora y censurando una actitud que calificó de terrible y nefasta.

El origen del conflicto se remonta a una historia del pasado narrada minutos antes en el programa. Jorge Javier Vázquez recibía en primera instancia a Lucas, un joven de origen mexicano que acudía al plató con la intención de pedir perdón a Valentina cuatro años después de los hechos. El invitado confesaba que Valentina había sido su amiga y expresaba su deseo de retomar la relación, admitiendo que en la actualidad no mantenían ningún contacto debido a que no fue capaz de estar a su lado cuando más la necesitaba.

Según relató Lucas en el plató, la quiebra de la amistad se produjo durante la adolescencia de ambos en México. Valentina, cuando tenía 15 años de edad, decidió realizar un viaje en autobús de diez horas para visitar a unos amigos en Jalisco, aprovechando que su madre se encontraba en otra ciudad. Dadas las circunstancias del trayecto, la menor pidió a Lucas que guardara el secreto y no informara a su progenitora. Tras este episodio, Valentina fue ingresada en un centro de menores y se le retiró el teléfono móvil, lo que impidió que Lucas pudiera comunicarse con ella a pesar de sus intentos por escribirle. Recientemente, tras encontrarse con Valentina en España, el joven decidió acudir al programa de televisión para disculparse públicamente y tratar de recuperar el vínculo afectivo.

La invitada entró al plató sin conocer la identidad de la persona que había solicitado su presencia, coincidiendo la cita con el día de su cumpleaños. Al descubrir que se trataba de Lucas, Valentina expuso su versión ante Jorge Javier Vázquez, confirmando la estrecha amistad que mantenían y la complicada situación que atravesó en su adolescencia. Sin embargo, la joven matizó que Lucas terminó por contarle a su madre sus planes de marcharse a Jalisco.

A pesar de las dudas iniciales y tras ser consultada por el presentador sobre si accedía a dialogar con él, Valentina permitió la entrada de Lucas al plató, manifestando que hacía mucho tiempo que no lo veía y que desconocía cuál podría ser su propia reacción. De forma inesperada, nada más ver aparecer al joven, Valentina le propinó un guantazo.

La reacción de Jorge Javier Vázquez fue instantánea para frenar la agresión en directo: «Oye, por favor. Hombre Valentina, no, no, muy mal, muy mal Valentina. Has dicho que pase y él ha venido a pedirte disculpas porque vive muy atormentado por esta historia. Pero lo que te mereces Valentina es abandonar el plató, no te mereces estar aquí», aseveró el comunicador de forma rotunda mientras expulsaba a la joven del recinto.

Tras la salida de la invitada, el presentador se dirigió a Lucas para expresarle su pesar por la agresión sufrida y analizar lo sucedido junto a la dirección del formato. Vázquez señaló que, al revisar el caso, constató que el joven en realidad no delató a su amiga, sino que fue cómplice de ella al no decir nada en su momento. Finalmente, el conductor del espacio sentenció que la reacción de Valentina había sido terrible y nefasta, asegurando al invitado que no se la merecía bajo ningún concepto, antes de proceder a cambiar de asunto en la escaleta del programa.