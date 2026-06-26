La formación responde a los ataques de Juan Vivas y Miguel Ángel Pérez Triano, asegurando que ambos buscan proteger un modelo político que condena a la ciudad al estancamiento.

Ceuta | 26 de junio de 2026

Redacción

El tablero político de Ceuta se tensa. Vox ha reaccionado con dureza a las últimas comparecencias del presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), y del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano (PSOE). Para la formación que lidera Santiago Abascal, las críticas recibidas de manera casi simultánea por parte de los máximos responsables institucionales no son casuales, sino la confirmación de una “alianza de intereses” bipartidista diseñada para frenar cualquier alternativa en la ciudad autónoma.

Según Vox, PP y PSOE han trazado una estrategia conjunta con el único fin de desacreditar su proyecto, priorizando la confrontación ideológica por encima de los problemas estructurales que asfixian a Ceuta.

Juan Vivas, señalado como «valedor del sanchismo»

Las críticas más afiladas de la formación se han dirigido hacia el presidente ceutí. Vox insiste en que Juan Vivas ha cruzado líneas ideológicas hasta convertirse en el “principal valedor y representante político” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta.

El partido denuncia que el Ejecutivo local del PP ha asumido postulado de izquierdas y acusa a Vivas de instrumentalizar el concepto de «convivencia» como un arma política para arrinconar a quienes defienden un modelo de ciudad diferente.

Por otro lado, Vox tampoco ha ahorrado reproches hacia el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, a quien definen como el mero “portavoz y ejecutor” de las directrices de la Moncloa.

“Mientras los problemas reales de Ceuta —el empleo, la seguridad, la presión migratoria y la crisis económica— quedan en un segundo plano, PP y PSOE encuentran un espacio común para combatir políticamente a Vox”, lamentan desde el partido.

Un mensaje directo a Núñez Feijóo

Para Vox, la batalla de Ceuta trasciende las fronteras locales. El partido sostiene que es imposible construir una alternativa sólida a nivel nacional si se siguen manteniendo lo que denominan «reductos del sanchismo» en los territorios autónomos.

En clave nacional, la formación ha lanzado una advertencia directa al líder nacional del Partido Popular:

Exigencia a Génova: Instan a Alberto Núñez Feijóo a analizar con lupa la realidad política de Ceuta a la hora de diseñar su estrategia de oposición en Madrid.

Instan a a analizar con lupa la realidad política de Ceuta a la hora de diseñar su estrategia de oposición en Madrid. Línea roja: Advierten de que no se puede pretender liderar un cambio en España mientras se respalda en Ceuta a dirigentes que, a su juicio, sostienen las políticas del Gobierno central.

Apuesta por un «cambio real»

Frente a lo que tachan de «mecanismo de supervivencia institucional y reparto de poder» entre los dos grandes partidos tradicionales, Vox se reafirma en su hoja de ruta.

La formación asegura que no hará concesiones en su discurso y que seguirá batallando por un proyecto de «cambio real» centrado de manera prioritaria en tres ejes: la defensa de la españolidad de Ceuta, el blindaje de la seguridad ciudadana y el impulso al desarrollo económico. Su objetivo final, concluyen, es cerrar definitivamente esta etapa para abrir un nuevo escenario político tanto en la ciudad autónoma como en el resto de España.