El partido localista alerta de fallos técnicos en la plataforma Fenicia y critica la obligatoriedad del certificado digital, lo que está dejando fuera a familias sin recursos informáticos.

El arranque del proceso de preinscripción para los ciclos de Formación Profesional (FP) en Ceuta ha encendido las alarmas del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). La formación localista ha denunciado públicamente la existencia de una profunda «brecha digital» que está obstaculizando el acceso al procedimiento a numerosos alumnos y sus familias, por lo que han solicitado formalmente una ampliación de los plazos.

Según ha trasladado el partido, en los últimos días se ha registrado un goteo constante de quejas de ciudadanos que no han podido completar el trámite informático y que temen perder su oportunidad de cara a la posterior fase de matriculación.

Barreras técnicas y falta de medios en los hogares

El núcleo de la denuncia de MDyC radica en las severas restricciones del sistema actual, que exige obligatoriamente el uso de ordenador y certificado digital.

«No todo el mundo tiene un ordenador en casa», recuerdan los localistas, señalando que imponer una gestión exclusivamente telemática supone una barrera discriminatoria para los sectores más vulnerables de la población.

A la falta de medios físicos en los hogares se suman los fallos técnicos de la plataforma Fenicia, la herramienta institucional empleada para la gestión del proceso. Entre las incidencias detectadas, los usuarios reportan bloqueos sistemáticos del sistema en el momento de efectuar la firma electrónica, un error que impide finalizar la solicitud con éxito. Desde MDyC explican que, aunque han intentado asesorar directamente a los afectados, la obligatoriedad de la firma digital individual limita enormemente la ayuda que pueden prestar los terceros.

Petición urgente al Ministerio de Educación

Ante el riesgo de que la falta de recursos tecnológicos trunque el futuro académico de los jóvenes ceutíes, MDyC ha movido ficha y reclama la intervención de la Dirección Provincial de Educación de Ceuta y del Ministerio de Educación.

El partido exige la puesta en marcha de dos medidas urgentes:

Prórroga del calendario: Ampliar el plazo de preinscripción para dar margen de maniobra a los estudiantes afectados y evitar el colapso administrativo.

Ampliar el plazo de preinscripción para dar margen de maniobra a los estudiantes afectados y evitar el colapso administrativo. Apoyo presencial en centros: Coordinar una red de asistencia directa en los propios colegios e institutos para guiar a las familias con dificultades.

Desde la formación recuerdan que este escenario no es nuevo y que ya han advertido en anteriores ocasiones sobre los fallos de la administración electrónica. Asimismo, instan a las autoridades a implementar alternativas más accesibles, como aplicaciones adaptadas para dispositivos móviles. El objetivo final, insisten, es garantizar la igualdad de oportunidades y lograr que «nadie se quede atrás» en el acceso a la FP por motivos puramente tecnológicos.