El Partido Socialista ha reconocido ante el juez que en el año 2017 abonó un total de 15.600 euros a Leire Díez por labores periodísticas, según consta en la respuesta remitida al órgano judicial que investiga su relación con la formación. El partido aclara que dichos pagos se realizaron en el marco de un encargo profesional y no por otras funciones orgánicas o internas.

En el mismo escrito, el PSOE detalla que Díez mantuvo una afiliación continuada al partido durante cerca de dos décadas, concretamente desde el año 2006 hasta 2025. Esta vinculación prolongada ha sido uno de los elementos analizados en el procedimiento judicial, en el que se trata de esclarecer su papel y responsabilidades.

La figura de Leire Díez ha cobrado relevancia pública tras ser señalada como presunta “fontanera” del partido, una calificación que el PSOE no asume y que, según subraya, no se corresponde con las funciones por las que fue remunerada. La formación insiste en que los trabajos realizados estuvieron relacionados exclusivamente con tareas periodísticas.

El juez continúa recabando información para determinar si existió alguna irregularidad en la relación contractual o en el desempeño de Díez, mientras el PSOE sostiene que actuó conforme a la legalidad vigente y que ha colaborado con la Justicia aportando la documentación requerida.