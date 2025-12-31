Marc Domènech afrontará un nuevo reto lejos de Son Moix en la segunda mitad de la temporada. El joven delantero del RCD Mallorca jugará cedido en la AD Ceuta FC hasta el final del curso, en una operación que no incluye opción de compra.

El atacante de Llucmajor ha vivido una trayectoria tan prometedora como irregular en el primer equipo bermellón. Su irrupción se produjo en las primeras jornadas del campeonato, dejando una acción decisiva ante el Celta de Vigo que terminó en el gol del empate, obra de Mateu Morey. Poco después, alcanzó su momento más destacado en la jornada 7 frente al Alavés, cuando una asistencia suya a Asano dio la victoria al Mallorca y le abrió las puertas de la titularidad en San Mamés.

Sin embargo, a partir de ese encuentro, Domènech perdió protagonismo y no volvió a partir de inicio en LaLiga. La falta de continuidad ha llevado al club y al jugador a consensuar una salida temporal para ganar experiencia y minutos de competición.

Según ha podido saber MARCA, el acuerdo entre todas las partes ya está cerrado y únicamente resta la validación final por parte de LaLiga. El futbolista continúa entrenándose estos días bajo las órdenes de Jagoba Arrasate y viajará a Ceuta a comienzos de enero para formalizar la cesión e incorporarse a su nuevo equipo.

La etapa en el conjunto caballa se presenta como una oportunidad clave para que Marc Domènech sume rodaje en el fútbol profesional y regrese a Mallorca con mayor peso competitivo.