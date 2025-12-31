El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño repartirá el próximo 6 de enero un total de 770 millones de euros en premios, siendo el primero de ellos de 2 millones de euros por serie. Sin embargo, Ceuta será el territorio que menos gastará en el sorteo este año. Según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), los ceutíes dedicarán de media apenas 3,81 euros a El Niño, frente a los 18,77 euros que invertirá cada español en promedio.

Asturias lidera el gasto por habitante con 31,37 euros, seguida de Castilla y León (30,04 euros) y La Rioja (28,17 euros). Tras Ceuta, los españoles que menos destinarán al sorteo serán los melillenses (4,42 euros) y los baleares (9,40 euros).

Loterías y Apuestas del Estado ha emitido para El Niño 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete, alcanzando un total de 1.100 millones de euros en la emisión. De esta cantidad, el 70% se destinará a premios, equivalentes a 770 millones de euros.

El primer premio repartirá 2 millones de euros por serie, el segundo 750.000 euros y el tercero 250.000 euros. Además, el sorteo distribuirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros.