El delantero del Real Madrid analiza la sequía de títulos en Chamartín, asume los errores del vestuario, habla de su renovación y elogia a Lamine Yamal a las puertas del Mundial.

Vinicius Junior ha concedido una de sus entrevistas más sinceras y autocríticas para el canal Caze TV. En ella, el astro brasileño ha hecho balance de una temporada muy compleja para el Real Madrid, ha abordado los rumores sobre su renovación de contrato y ha analizado el cambio de ciclo que vive el vestuario blanco tras la marcha de varias de sus leyendas.

Autocrítica sin rodeos: «Fracasamos»

El ‘7’ madridista no se ha escondido a la hora de calificar la trayectoria reciente del equipo, que encadena dos campañas consecutivas sin alzar grandes títulos.

«Ha sido una temporada muy difícil. Empezamos bien, con distancia con el Barça, pero empezamos a perder y empatar partidos que no debimos. Fuimos perdiendo confianza y el Barça fue ganando. Es la primera vez que llevo dos temporadas sin ganar, fracasamos», confesó con dureza.

A pesar del bache, el extremo confía plenamente en la capacidad de reacción del club: «Tenemos equipo para ganar el año que viene. El Real Madrid siempre vuelve».

El vacío de liderazgo y el cambio de ciclo

El brasileño ha explicado que la plantilla ha acusado notablemente las recientes salidas y lesiones de los pesos pesados del vestuario, mencionando explícitamente las ausencias de Nacho, Luka Modric y Toni Kroos, así como la baja por lesión de Dani Carvajal.

«Ellos daban mucha experiencia al equipo. Ahora yo o Fede [Valverde] tenemos mucha experiencia sobre el verde, pero no en el vestuario. No tenemos tanta experiencia como para cargar con ese equipaje, tenemos que seguir aprendiendo», admitió Vinicius, quien añadió que se había «acostumbrado a los malos hábitos» de ganar siempre. «La gente está esperando a que fallemos y lo hemos hecho dos años seguidos. No podemos fallar más».

Futuro en el aire, pero con calma institucional

Con un contrato que expira en 2027, los rumores sobre el futuro del atacante de 25 años no han dejado de crecer. Sin embargo, Vinicius ha querido mandar un mensaje de absoluta tranquilidad a la afición blanca:

«Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante. Quiero seguir toda mi vida aquí. Tengo contrato hasta 2027, tengo que hablar con el Madrid y el Madrid tiene que hablar conmigo. El Real está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar».

Mbappé, Lamine Yamal y las críticas

Respecto a su encaje con Kylian Mbappé, Vinicius reconoció que la sintonía futbolística aún no ha alcanzado su máximo potencial, aunque recalcó su excelente relación personal: «Todavía no hemos podido jugar bien, como queremos, y ganar títulos, pero podremos revertir esa situación. Es un jugador legendario que va a marcar una época».

Por otra parte, sorprendió al elogiar abiertamente a la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal: «Es uno de esos jugadores por los que la gente paga para ver jugar. Es un gran jugador y es muy difícil jugar contra él».

El reto del Mundial y el «último baile» con Neymar

En clave internacional, Vinicius se mostró muy exigente con su rendimiento con la ‘Canarinha’, admitiendo que no ha estado al mismo nivel que en el Real Madrid y que han «decepcionado a la gente». Con la mirada puesta en la cita mundialista, el delantero se mostró ambicioso: «Espero que los ocho partidos del Mundial sean los mejores de mi vida», situando a España, Francia, Argentina, Portugal y Alemania en el grupo de las favoritas.

Además, reveló la impaciencia de su compañero Endrick (a quien tuvo que calmar por los nervios de ir a un Mundial con 19 años) y bendijo el posible regreso de Neymar al combinado nacional de la mano de Carlo Ancelotti: «Poder jugar con él de nuevo va a ser un honor. Y, si Dios quiere, que sea el último baile maravilloso».

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Finalmente, de cara al largo plazo, reiteró su deseo de retirarse en el club de sus orígenes: «No lo haré en los próximos cuatro años, tan solo tengo 25. Pero algún día volveré a Flamengo. No lo quiero hacer muy viejo, quizás dentro de unos 9 o 10 años, para ganar la Libertadores».