Los socios del club blanco volverán a votar 20 años después. Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme se disputarán el mandato de la entidad hasta 2030.

MADRID. — El Real Madrid vivirá una jornada histórica el próximo domingo 7 de junio. La Junta Electoral del club ha convocado de forma oficial las elecciones para elegir al presidente que asumirá las riendas de la entidad durante los próximos cuatro años. Los comicios supondrán un hito para la masa social del club, ya que los socios no ejercen su derecho al voto en unas elecciones presidenciales desde el año 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en las urnas tras la dimisión de Florentino Pérez en su primera etapa.

Las votaciones se llevarán a cabo en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, en un horario ininterrumpido de 09:00 a 20:00 horas. Tendrán derecho a voto todos los socios mayores de edad dentro de un censo que supera los 90.000 afiliados.

El anuncio oficial se produce apenas dos días después de que la Junta validara la candidatura de Enrique Riquelme, el empresario alicantino de 37 años que preside el Grupo Cox Energy. Al confirmarse de forma legal que concurren dos candidatos, el reglamento interno obligaba a fijar la fecha electoral en un plazo máximo de 15 días, un trámite que el club ha resuelto con celeridad.

El fin a dos décadas sin oposición para Florentino Pérez

La irrupción de Riquelme rompe una racha de cinco procesos electorales consecutivos en los que Florentino Pérez (79 años) renovó el cargo de manera automática al no presentarse ningún rival. Desde su regreso en 2009, pasando por las convocatorias de 2013, 2017, 2021 y la más reciente de 2025, el actual mandatario no había tenido oposición en las urnas. La última vez que Pérez se sometió al escrutinio del socio fue en 2004, cuando revalidó el cargo de forma abrumadora con más del 91% de los votos frente a Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

A pesar de que esta convocatoria coge por sorpresa al entorno madridista —al producirse apenas un año después del inicio del último mandato de Florentino—, ambos candidatos ya han activado sus respectivas maquinarias electorales.

Pérez dio el pistoletazo de salida el pasado sábado coincidiendo con el partido en el Santiago Bernabéu, donde desplegó una lona gigante que repasa las siete Copas de Europa conquistadas bajo su gestión junto al lema “Mucha historia por hacer”. Por su parte, Riquelme arropó su propuesta en redes sociales mostrando una fotografía de su infancia con la equipación madridista bajo el eslogan “Legado y futuro”, tras darse un baño de masas con los aficionados en los aledaños del estadio.

Efectos inmediatos: el ‘fichaje’ de Mourinho, en pausa

La convocatoria de elecciones tiene un impacto directo e inmediato en la planificación deportiva del primer equipo. Aunque la actual Junta Directiva sigue al frente de la gestión en funciones, el preacuerdo que Florentino Pérez tiene cerrado con José Mourinho para su regreso al banquillo madridista no podrá rubricarse de forma oficial. Siguiendo los códigos éticos de un proceso electoral, el anuncio y la firma del técnico portugués deberán posponerse, en teoría, hasta conocer el veredicto de las urnas.

Logística del voto por correo

Para aquellos socios que no puedan desplazarse a Valdebebas el 7 de junio, el club ha habilitado el sistema de voto por correo, que se canaliza mediante acta notarial. La entidad reembolsará el coste de los trámites notariales a los socios que opten por esta vía. El plazo definitivo para solicitar el voto por correo expira el miércoles 3 de junio. Desde el club recuerdan que todo socio que formalice esta petición perderá la posibilidad de votar de manera presencial en el pabellón, considerándose el sufragio como nulo si se intenta duplicar.

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Con las cartas sobre la mesa, arranca una campaña exprés donde se confrontarán dos modelos generacionales: la experiencia y el palmarés de Florentino Pérez frente a la propuesta de renovación de Enrique Riquelme, un empresario de éxito en el sector de las renovables —apodado en los círculos financieros como el «rey del sol»— que busca dar el gran salto a la dirección del palco del Santiago Bernabéu.