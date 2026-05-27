Novak Djokovic afronta este miércoles 27 de mayo su compromiso de segunda ronda en Roland Garros 2026 ante el jugador Valentin Royer. El tenista serbio busca en esta eliminatoria sumar confianza y ritmo competitivo en un cruce que, a priori, se presenta asequible para sus intereses, aunque sin margen para la relajación en la cita de París. El encuentro se disputará en el Estadio Philippe Chatrier y contará con cobertura televisiva en directo para España a través de diferentes plataformas y opciones de streaming.

El camino de Novak Djokovic en Roland Garros 2026 continúa con un enfrentamiento inédito en la segunda ronda del Grand Slam francés. El jugador serbio se medirá a Valentin Royer en un duelo programado para la jornada de este miércoles 27 de mayo, donde intentará certificar su pase a la siguiente fase y consolidar sus sensaciones sobre la tierra batida de París. Aunque el rival es considerado asequible sobre el papel, la exigencia del torneo impide cualquier tipo de distracción en el cuadro masculino.

El partido entre Novak Djokovic y Valentin Royer se ubica en el tercer turno de la pista central, el Estadio Philippe Chatrier, por lo que su inicio se estima para las 16:00 horas aproximadamente. Al depender del desarrollo de los dos encuentros previos fijados en dicho escenario, el horario definitivo de entrada a la pista podría verse condicionado por la duración de los mismos.

Los aficionados al tenis que deseen seguir el evento en España disponen de varias alternativas para su visionado. La retransmisión televisiva oficial correrá a cargo de Eurosport, canal que se encuentra integrado en la oferta de operadores como Movistar+, DAZN, Orange TV y la plataforma de streaming HBO Max. Todos los suscriptores de estos servicios podrán acceder a la señal en vivo tanto a través de la televisión convencional como mediante las aplicaciones correspondientes para dispositivos móviles, tabletas o el ordenador. personal.