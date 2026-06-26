El preparador físico del hispanogeorgiano confirma que las fracturas orbitales y de tabique no requerirán cirugía. El plan es regresar a los entrenamientos en un plazo de seis a ocho semanas y apuntar a una revancha a partir de diciembre.

Apenas doce días después de la batalla en UFC Casa Blanca, el camino para que Ilia Topuria (17-1) recupere el cinturón del peso ligero ya está en marcha. El peleador hispanogeorgiano, que sufrió un duro castigo en su enfrentamiento ante Justin Gaethje (28-5), evoluciona favorablemente de sus lesiones y ya mira al futuro con el hambre de victoria que le caracteriza.

Jesús Gallo, preparador físico cubano de Topuria afincado en Miami, ha desvelado en una entrevista con Jorge Ebro los plazos médicos y deportivos para la vuelta del «Matador» a la jaula.

Una recuperación limpia y sin quirófano

Las noticias tras las revisiones médicas son muy positivas para el entorno de Topuria. Aunque el castigo del combate se saldó con dos fracturas orbitales y una fractura en el tabique nasal, la evolución está siendo rápida. «Toda la hinchazón en su rostro ha desaparecido y cada moretón que tenía ha bajado», explicó Gallo.

La gran ventaja para el peleador es que las lesiones óseas no han tenido desplazamiento, lo que descarta por completo tener que pasar por el quirófano. Los plazos para volver a la actividad física se dividen en dos fases:

Vuelta a los entrenamientos básicos: Los médicos estiman que el alta para realizar actividad física normal llegará en un plazo de 6 a 8 semanas , una vez que los huesos hayan soldado adecuadamente.

Los médicos estiman que el alta para realizar actividad física normal llegará en un plazo de , una vez que los huesos hayan soldado adecuadamente. Entrenamientos de contacto y sparring: Para volver a recibir impactos y entrenar a la máxima intensidad, el plazo se alargará algo más. «Estamos hablando de al menos 2 a 3 meses, fácilmente, para que todo se solidifique realmente ahí», apuntó su preparador.

El horizonte de la revancha: diciembre o 2027

El gran objetivo de Ilia Topuria no es otro que volver a verse las caras con Justin Gaethje para recuperar el trono. Sin embargo, los aficionados tendrán que esperar para ver el segundo capítulo de esta rivalidad.

Gallo fue tajante al asegurar que ver a Topuria competir antes del mes de diciembre es «imposible». El equipo técnico del peleador baraja diciembre o enero como las fechas más optimistas para una posible revancha, aunque no descartan que el regreso definitivo a la jaula se termine posponiendo para los primeros meses de 2027 con el fin de garantizar que el luchador esté al cien por cien de sus capacidades.