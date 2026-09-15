El Rey Felipe VI ha puesto a Ceuta como «ejemplo de civismo» en la actual crisis, que ha hecho que la ciudad enfrente una situación de «extraordinaria complejidad». Estas declaraciones fueron realizadas durante su primer discurso tras la entrada de 80.000 personas en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

Lee tambien: Sánchez destaca unidad y lealtad para salir de la crisis en Ceuta

El Rey realizó estas afirmaciones en un acto celebrado en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas Vaciamadrid (Madrid), donde también destacó el trabajo «ingente» del personal de Protección Civil en Ceuta, que ha colaborado coordinadamente con otros servidores públicos y voluntarios en la crisis.

“La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles”, afirmó Felipe VI, quien mencionó que Ceuta es el «primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios”, resaltando así el compromiso de la ciudad con la preparación ante emergencias.

Lee tambien: Vivas destaca el apoyo de Málaga a Ceuta en momentos críticos

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también elogió la labor de Protección Civil en Ceuta y resaltó la colaboración de todas las administraciones involucradas en restaurar la normalidad lo más rápido posible para los ciudadanos de la ciudad autónoma.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, destacó en su intervención en el programa ‘El Hormiguero’ el respaldo continuo del Rey hacia Ceuta durante este periodo crítico, mencionando que ha mantenido hasta cuatro conversaciones con Felipe VI desde el inicio de la crisis.

Vivas subrayó que «no hay ninguna autoridad del Estado tan interesada en lo que pasa en Ceuta como su majestad el Rey”, reafirmando así el apoyo de la Corona a la ciudad y recordando su importancia como pilar constitucional. Se espera una próxima visita del Rey a Ceuta.”