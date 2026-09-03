El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado en el Congreso de los Diputados las acciones adoptadas para enfrentar la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad autónoma de Ceuta. Durante su intervención, subrayó la importancia de la unidad y la lealtad institucional como claves para que Ceuta supere esta situación y salga fortalecida.

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Sánchez garantizó que el Gobierno está trabajando en la investigación de las causas que han provocado la entrada masiva de migrantes en la ciudad y se comprometió a hacer públicos todos los informes disponibles relacionados con esta crisis.

Esta comparecencia se produce en un momento crítico para Ceuta, que ha estado en el centro del debate político y social debido a la reciente situación migratoria. El presidente insistió en que es fundamental la colaboración entre todas las instituciones para restablecer la normalidad en la región.

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