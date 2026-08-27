El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido este miércoles al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un gesto de apoyo y solidaridad hacia los ceutíes ante la actual crisis migratoria. Esta situación se ha intensificado tras la entrada masiva e irregular de personas ocurrida los días 30 y 31 de julio, que ha afectado seriamente a la ciudad.

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Durante su encuentro, Vivas agradeció al alcalde malagueño su compromiso, reconociendo su destacada gestión en Málaga y la transformación que ha experimentado la ciudad bajo su liderazgo. El presidente hizo énfasis en la necesidad de colaborar con Málaga en varios sectores como el turismo, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, considerándola una prolongación estratégica de Ceuta en la Península.

Sin embargo, Vivas subrayó que la prioridad actual es recuperar la normalidad en Ceuta, que ha sido afectada por la entrada irregular de personas. Aseguró que el Gobierno de la Ciudad está trabajando para lograr acciones concretas que faciliten el retorno a Marruecos de las personas que entraron en julio, empezando un diálogo con el Gobierno de la Nación y las instituciones europeas para abordar esta situación crítica.

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