Domingo 2 de agosto de 2026: operan salidas regulares entre Ceuta (Puerto de Ceuta, Muelle de España) y Algeciras: Baleària, DFDS y Naviera Armas. Fast Ferry: 60 minutos; Ferry: 90 minutos. La travesía cubre unos 20 km aproximadamente.

Horarios por sentido, de la primera a la última salida del día, con los buques anunciados por cada compañía.

Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas del domingo 2 de agosto de 2026 desde Ceuta (Muelle de España) hacia Algeciras; opciones Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min).

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas del domingo 2 de agosto de 2026 desde Algeciras hacia Ceuta; incluye Ferry (90 min) y Fast Ferry (60 min).

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación; el embarque en Ceuta se realiza desde el Muelle de España. Lleva la documentación de viaje preparada para los controles fronterizos y ten a mano el billete o la confirmación digital.

Confirma el horario con la compañía correspondiente antes de salir y consulta el estado del mar en el Estrecho si hay previsión de viento. Si viajas en hora punta o fin de semana, permite tiempo extra para desplazarte hasta el puerto y para las colas en los accesos.

Si necesitas asistencia en el puerto, busca los mostradores de información de la naviera con la que viajes; en temporada alta suelen tener personal adicional para gestionar equipajes y embarque.