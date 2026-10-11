Un tanto de Baena en el minuto 79 decantó un choque tenso e igualado en el que Jordi Escobar firmó el gol del Ceuta antes de la expulsión de Edgar González.

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CEUTA. — El CE Sabadell logró una trabajada victoria por 1-2 en su visita a LaLiga Hypermotion frente a la AD Ceuta, en un encuentro marcado por la efectividad de Ángel Baena y la incapacidad de los locales para hacer valer su superioridad numérica en la segunda mitad. El extremo visitante firmó un doblete determinante para decantar el choque a favor del conjunto arlequinado.

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El encuentro arrancó con llegadas intermitentes por parte de ambos conjuntos y la intervención del VAR en los primeros minutos para descartar una pena máxima a favor del Sabadell. No obstante, en el minuto 25, una contra conducida por Quadri Liameed finalizó con la definición de Ángel Baena para estrenar el marcador (0-1). Reaccionó el Ceuta al borde del descanso, igualando la contienda en el tiempo añadido de la primera parte (49′) mediante un potente disparo raso de Jordi Escobar al culminar una rápida transición (1-1).

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Expulsión en el Sabadell y empuje sin premio del Ceuta

Tras la reanudación, la dinámica del encuentro dio un giro en el minuto 52 con la expulsión por doble amonestación del defensor visitante Edgar González. Con un hombre más sobre el terreno de juego, el Ceuta volcó su juego sobre el área rival buscando la remontada a través de los remates de Edgar Sevikyan, Kuki Zalazar y el propio Escobar, topándose con las intervenciones del guardameta Diego Fuoli.

Sin embargo, en el minuto 79 y en pleno asedio local, el Sabadell encontró el premio en una rápida combinación ofensiva. Pere Pons asistió a Ángel Baena para que este ajustara un remate con la derecha junto al palo izquierdo, firmando el 1-2 definitivo. Pese a las acometidas finales de Omar Sadik y Ale Meléndez durante los cuatro minutos de prolongación, el marcador no se volvió a mover y los tres puntos volaron del feudo caballa.