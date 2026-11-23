El capitán caballa admite en el pódcast oficial del club el mal trago por los resultados y el cambio en el banquillo, pero confía en repetir el crecimiento de las segundas vueltas.

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El portero y capitán de la AD Ceuta, Pedro López, ha admitido la dureza del momento que atraviesa el conjunto caballa en un inicio de campaña adverso marcado por los malos resultados y un reciente relevo en el banquillo, aunque ha mostrado su convicción de que el equipo logrará enderezar el rumbo, según recoge Diario AS a partir de su intervención en el estreno del pódcast oficial del club.

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En una charla de cerca de 48 minutos, el guardameta extremeño —que cumple su cuarta temporada en la entidad— no esquivó la incomodidad del grupo ante la dinámica actual: «Si te digo que bien y feliz te miento, evidentemente. Creo que las personas que más jodidas pueden estar con las situaciones, cuando se tienen situaciones así en un equipo, ya sea aquí o en cualquier otro lado, son los propios jugadores».

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Confianza en el grupo y en el patrón de las segundas vueltas

A pesar de la exigencia del contexto, Pedro López destacó la cohesión interna de la plantilla para afrontar el tramo restante de competición y pidió paciencia a los futbolistas más jóvenes recordándoles que el calendario aún ofrece margen.

Para sostener su optimismo, el capitán apeló al historial reciente del club durante su etapa en Ceuta, donde las primeras vueltas han resultado más irregulares de lo deseado para dar paso a tramos decisivos mucho más sólidos a partir de enero. «Creo que este año no va a ser menos. Que la afición confíe en ello porque nosotros dentro del vestuario confiamos plenamente en que esto se va a sacar», afirmó.

Recuerdo de sus cuatro años, el ascenso y la afición

En el repaso de su trayectoria en la ciudad autónoma, el portero destacó el papel de José Juan Romero —a quien conocía del Betis B— para decantarse por el Ceuta frente a otras propuestas tras su etapa en el San Sebastián de los Reyes, y calificó estos años como los más felices de su carrera futbolística, pese a haber debutado en Primera División con el Betis y tras haber atravesado momentos complejos como la pandemia o la desaparición del Extremadura.

Entre sus vivencias más marcadas mencionó el día del ascenso y el recuerdo de Jesús de Miguel, recientemente fallecido, al evocar una parada ante él en un 2-2 en Castellón. Asimismo, agradeció el respaldo de la afición —tanto en los desplazamientos como en el estadio Alfonso Murube— y expresó su deseo de permanecer en Ceuta el mayor tiempo posible y lograr la permanencia en la categoría actual.