Una treintena de facultativos se concentra a las puertas del HUCE en el marco de la huelga nacional. El conflicto, que tachan de «enquistado», sigue provocando cancelaciones masivas de consultas y cirugías programadas.

La tensión sanitaria en Ceuta ha vuelto a evidenciarse este miércoles a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). En una nueva jornada de huelga nacional, los médicos locales se han concentrado para exigir un estatuto propio y un canal de negociación independiente, en un conflicto que parece no tener una solución cercana y que empieza a pasar una factura crítica a los usuarios del sistema público.

El drama de los pacientes: «Me afecta en mi día a día»

La cara amarga de la jornada la personifican pacientes como Ángeles, quien este miércoles abandonaba el edificio de Consultas Externas tras ver cómo su cita en Reumatología era cancelada por cuarta vez. Con una espera acumulada de meses y una nueva reprogramación para dentro de cuatro meses, su única alternativa para paliar los dolores de la artritis reumatoide es acudir a su centro de salud para recibir inyecciones de corticoides.

Este escenario de desprotección es el que ha llevado a los portavoces médicos a iniciar sus intervenciones con una disculpa pública. El presidente del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), Enrique Roviralta, calificó la situación de «desastre del estado del bienestar» tras confirmarse la suspensión de cirugías y consultas en toda España.

Una lucha por la dignidad y la autonomía

A pesar del impacto en la asistencia, los facultativos defienden que su movilización es, en última instancia, por el bien del paciente. «Esta lucha no es solo por la profesión médica; sin médicos la sanidad no es posible», afirmó Roviralta, quien contó con el apoyo presencial de asociaciones como TDAH Ceuta.

Los puntos clave de la reivindicación médica son:

Estatuto propio: Rechazan seguir regulados por el Estatuto Marco de 2003, que comparten con todas las categorías sanitarias.

Rechazan seguir regulados por el Estatuto Marco de 2003, que comparten con todas las categorías sanitarias. Reconocimiento de especificidades: Exigen que se valore su formación (12 años), la responsabilidad vital sobre el paciente y las guardias de 24 horas.

Exigen que se valore su formación (12 años), la responsabilidad vital sobre el paciente y las guardias de 24 horas. Negociación independiente: Solicitan un interlocutor directo con el Ministerio de Sanidad, sin intermediarios de otras áreas.

Un conflicto «enquistado» y críticas a la gestión

Desde el SMC lamentan que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, se mantenga en un «enquistamiento» total. Roviralta comparó la situación con otros sectores, señalando que mientras el Ministerio de Transportes resolvió rápidamente las amenazas de huelga en el sector ferroviario, Sanidad parece ignorar las demandas de los facultativos.

«Nosotros no pedimos privilegios, pedimos una sanidad digna y de calidad que no obligue a un paciente a irse fuera para tratarse», sentenció el presidente del sindicato.

Ceuta: Una sanidad «al límite»

La situación en la ciudad autónoma es especialmente preocupante. Los profesionales denuncian que Ceuta depende cada vez más de servicios externalizados o traslados a la península (radioterapia, hemodiálisis, endoscopias), mientras se invierte en tecnología que permanece en salas cerradas por falta de especialistas.

A pesar de que el INGESA cifra el seguimiento de la huelga como «escaso» (18 médicos este lunes), el impacto en el área quirúrgica y de consultas sigue siendo el principal escollo para una ciudadanía que ve cómo su derecho a la salud queda atrapado en un conflicto administrativo y político sin visos de resolución.