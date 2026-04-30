Dos algecireños y un ceutí aceptan la pena tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Los acusados pusieron en riesgo la vida de los ocupantes y embistieron hasta tres veces a la patrullera de la Guardia Civil.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado sentencia este miércoles contra tres varones —dos naturales de Algeciras y uno de Ceuta— por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los acusados han aceptado una condena de tres años de prisión, logrando una rebaja sustancial frente a los 10 años que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal, tras reconocer los hechos y reparar parte del daño causado.

Una persecución de alto riesgo

Los hechos se remontan a la tarde del 2 de julio de 2025. Según el atestado de la Guardia Civil, la embarcación partió del espigón de la desalinizadora, en la playa de Benzú, con cinco personas a bordo. Al detectar la presencia de los agentes, los acusados emprendieron una huida marítima que se prolongó durante 15 minutos por las aguas del Estrecho.

Durante la persecución, el patrón y sus ayudantes realizaron maniobras evasivas de extrema peligrosidad, llegando a golpear la patrullera de la Benemérita hasta en tres ocasiones. Finalmente, fueron interceptados a una milla al sur de la zona conocida como ‘El Tolmo’, cerca de la costa de Algeciras.

A bordo viajaban dos ciudadanos de nacionalidad marroquí: un adulto que había pagado 5.000 euros por el trayecto y un menor de tan solo 16 años, cuyas vidas fueron puestas en peligro durante la maniobra de fuga.

Penas y sanciones económicas

Además de la pena de cárcel, el acuerdo de conformidad incluye diversas sanciones y responsabilidades civiles:

Responsabilidad Civil: Los condenados han abonado ya 3.000 euros al propietario de la embarcación (la cual fue sustraída en el puerto de El Saladillo, aunque se les condena por receptación y no por el robo directo).

Los condenados han abonado ya al propietario de la embarcación (la cual fue sustraída en el puerto de El Saladillo, aunque se les condena por receptación y no por el robo directo). Daños a la Guardia Civil: Deberán indemnizar a la Dirección General del cuerpo con 8.323 euros por los desperfectos causados en la patrullera.

Deberán indemnizar a la Dirección General del cuerpo con por los desperfectos causados en la patrullera. Multas: Se les imponen multas por los delitos de desobediencia grave y receptación, con el beneficio de poder abonarlas de forma fraccionada durante los próximos 18 meses.

Atenuante por reparación del daño

La rebaja en la condena ha sido posible gracias a la atenuante muy cualificada de reparación del daño, al haber consignado las cantidades económicas antes de la celebración del juicio. El tribunal ha tenido en cuenta que, si bien el peligro creado fue evidente, el reconocimiento de los hechos y el pago de las indemnizaciones permite ajustar la pena conforme al Código Penal vigente.

Con esta sentencia se cierra un caso que comenzó en el verano de 2025 y que pone de relieve, una vez más, la peligrosidad de las rutas migratorias gestionadas por redes clandestinas en la zona del Estrecho.