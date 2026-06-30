Las subvenciones impulsarán proyectos de interés general y social desarrollados por entidades locales, cubriendo salarios, Seguridad Social y el plus de residencia.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dado luz verde a una importante partida económica destinada a mitigar las cifras de paro en la ciudad autónoma. Mediante una resolución publicada este martes, 30 de junio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), el organismo ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones públicas dotada con 4.374.815 euros para el ejercicio presupuestario de 2026.

El principal objetivo de este fondo es doble: favorecer la inserción laboral inmediata de personas en situación de desempleo y, al mismo tiempo, permitirles adquirir nuevas competencias profesionales mientras ejecutan obras y servicios de utilidad social para la comunidad.

¿Qué entidades pueden optar a los fondos?

La convocatoria, regulada bajo el amparo del Real Decreto 818/2021, establece que las ayudas están dirigidas a organismos de carácter público. Específicamente, podrán solicitarlas:

Entidades locales de la ciudad de Ceuta.

de la ciudad de Ceuta. Organismos autónomos dependientes de las mismas.

dependientes de las mismas. Entidades vinculadas cuyas competencias abarquen las políticas activas de empleo, el desarrollo local o la promoción de la ocupación, siempre que su titularidad sea íntegra o mayoritariamente pública.

Cobertura total de costes laborales

Una de las grandes ventajas de esta convocatoria es el amplio respaldo económico que ofrece a las administraciones contratantes. Las subvenciones otorgadas sufragarán:

Costes salariales de los trabajadores. Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de los contratos. Indemnización por residencia, incluyendo la cotización empresarial correspondiente, en los casos en que el organismo esté obligado por ley o convenio a abonarla.

Nota sobre jornadas parciales: En caso de que se formalicen contratos a tiempo parcial, el importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente, fijándose un límite mínimo del 50% de la jornada completa para poder recibir la subvención.

Plazos y requisitos de evaluación

El proceso administrativo se activará de forma inmediata. Las entidades interesadas contarán con un plazo de 15 días naturales para registrar sus solicitudes y memorias de proyecto, comenzando el cómputo este miércoles, 1 de julio (el día siguiente a su publicación en el BOCCE).

Para que los proyectos reciban la financiación solicitada, deberán superar un proceso de baremación técnica por parte del SEPE, donde se exigirá una puntuación mínima de 20 puntos conforme a los criterios de valoración oficiales.

La resolución, que lleva la firma del director provincial del SEPE en Ceuta, Francisco José Gil Sánchez (fechada el pasado 25 de junio), busca consolidar una fórmula de colaboración interadministrativa que no solo genera empleo temporal, sino que deja un impacto positivo directo en las infraestructuras y servicios de la ciudad autónoma.