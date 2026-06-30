La artista colombiana acude como invitada al confesionario del ‘Lux Tour’ en Estados Unidos, donde relata detalles sobre una relación pasada ante una complicidad que desmonta el distanciamiento en redes sociales

Rosalía ha protagonizado un encuentro clave en el marco de su gira internacional ‘Lux Tour’ durante su primera noche de concierto en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante catalana ha sorprendido a los asistentes y al entorno de las redes sociales al introducir en su icónico confesionario a la artista colombiana Karol G. La comparecencia conjunta de ambas intérpretes se produce después de años en los que los usuarios de diferentes plataformas digitales habían especulado en torno a una supuesta rivalidad y una mala relación entre ellas, unas teorías que han quedado desactivadas tras las muestras de sintonía exhibidas sobre el escenario estadounidense.

La presentación de la artista internacional tuvo lugar antes de que la cantante barcelonesa procediera a interpretar uno de los éxitos musicales pertenecientes a su último álbum de estudio, ‘La Perla’. Rosalía se dirigió al público de Los Ángeles para dar la bienvenida a la cantante de Medellín: «¡Única e inigualable, La Bichota! ¡Un fuerte aplauso para Karol G!», manifestó ante la audiencia. Tras esta introducción, ambas cantantes se fundieron en un abrazo en mitad del escenario mientras los seguidores locales recibían a la invitada.

El origen de la relación y las vivencias personales en el confesionario

Una vez situadas en el espacio del confesionario habilitado para el espectáculo, Rosalía y Karol G repasaron cómo se desarrolló el primer contacto personal entre ambas en la industria musical. La intérprete de ‘La Bichota’ rememoró aquellas palabras iniciales: «Primero, buenos días; segundo, qué lindo conocerte». Por su parte, la autora de ‘La Perla’ matizó la evolución de su vínculo profesional y afectivo al explicar que ya se conocían desde hace unos años, aunque en aquel momento inicial el encuentro se limitó a un saludo de «hola y adiós» de carácter rápido. «Pero aquí esto es otro nivel de amistad», sentenció la artista catalana para definir el estado actual de su relación.

Durante el transcurso de la conversación pública, Karol G optó por revelar una confidencia de carácter personal vinculada a una antigua relación sentimental de su pasado. La cantante colombiana detalló los problemas que experimentaba con su expareja en fechas señaladas: «Te voy a confesar algo. Estuve en una relación en la que a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Y eso siempre me pareció extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con la persona con la que está?», expuso ante Rosalía.

Según el relato de la invitada, este comportamiento se repetía de manera sistemática en el tiempo: «Lo más curioso es que esto pasaba todos los años. Siempre había una excusa diferente. Con el tiempo empecé a notar este patrón y más o menos me acostumbré, pero aun así me molestaba», continuó explicando sobre la dinámica de aquella etapa. El desenlace de dicha situación culminó con una ruptura sentimental el mismo día en el que la pareja tenía planificado emprender un viaje internacional: «El último año ya lo teníamos todo listo para viajar y celebrarlo en otra parte del mundo, pero al final no sucedió. Esto me hizo darme cuenta aún más de hasta qué punto se había convertido en un patrón de falta de consideración», concluyó la artista de Medellín.

Fin a las teorías de distanciamiento en plataformas digitales

Este encuentro en el ‘Lux Tour’ altera de forma definitiva la narrativa que se había consolidado en los entornos virtuales. Durante años, diversos sectores de las redes sociales alimentaron los rumores relativos a una mala relación interna entre Rosalía y Karol G. Este escenario de especulación se sustentaba principalmente en las constantes comparaciones estéticas y musicales que realizaban los seguidores de ambas, así como en la ausencia de colaboraciones conjuntas en el mercado discográfico, lo que llevaba a la libre interpretación de cualquier detalle como un indicio de distanciamiento.

Sin embargo, las interacciones directas constatadas en el concierto de Los Ángeles han desmontado las hipótesis que circulaban en internet. Los abrazos compartidos, las risas conjuntas y la complicidad manifestada a lo largo de su estancia en el confesionario ofrecieron una perspectiva pública opuesta a las versiones de rivalidad difundidas con anterioridad.