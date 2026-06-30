La Aemet prevé un ascenso térmico generalizado con valores muy altos para la época del año en la Península y Baleares, mientras que Canarias registrará avisos por calor intensificado y presencia de calima

Tras un lunes marcado por la formación de tormentas en amplias zonas del norte y del este de la península, ocho comunidades autónomas entran este martes en aviso por altas temperaturas. Durante los próximos días es probable que se produzca un ascenso térmico generalizado con valores muy altos para la época, tanto diurnos como nocturnos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. De cara a la semana que viene se espera que la canícula vaya en aumento, ya que un domo de calor podría disparar los termómetros a más de 40 ºC.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso este martes, una jornada en la que se activarán las alertas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Extremadura, encontrándose esta última región bajo aviso naranja. En el archipiélago canario también estarán en alerta por calor las islas de Gran Canaria (en nivel naranja), La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

De este modo, la previsión meteorológica indica que se registrarán más de 34 ºC de máxima en el nordeste y el oeste de Castilla y León, así como más de 36 ºC en buena parte del centro y del sur peninsular. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir se alcanzarán temperaturas situadas entre los 38 y los 40 ºC, mientras que en Badajoz se podrán superar dichas cifras. Por el contrario, en el norte de la península bajarán las temperaturas con un ambiente que será algo fresco para la época del año; las precipitaciones en el Cantábrico serán más débiles y las tormentas se mostrarán más aisladas, aunque podrán formarse de nuevo en el Pirineo, el Sistema Ibérico y el interior de Mallorca.

Evolución del tiempo durante el miércoles y el jueves

El miércoles, las temperaturas subirán ligeramente en el centro y el sur de la península. Las máximas rondarán los 23 a 25 ºC en el Cantábrico y los 36 ºC en amplias zonas del centro y sur peninsular, con registros superiores a los 40 grados en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir. Asimismo, se certificarán noches tropicales en el área mediterránea, el centro y el sur de la península. Por lo demás, el tiempo será estable y no habrá lluvias, salvo alguna tormenta aislada en puntos del Pirineo, el Sistema Ibérico y Mallorca. Para dicha jornada, la Aemet mantiene en aviso por altas temperaturas a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Gran Canaria, así como una situación de «peligro importante» en las regiones extremeñas de Villuercas y Montánchez en Cáceres, y las Vegas del Guadiana en Badajoz.

Para la jornada del jueves aumentará la incertidumbre, aunque en principio no se esperan grandes variaciones en el tiempo. Si acaso, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha apuntado a una subida de las temperaturas en el tercio norte debido a que dejará de llegar viento del norte por esa zona. De forma paralela, se dará una ligera bajada térmica en la zona centro y en regiones del Mediterráneo. Un día más, las precipitaciones serán más escasas, aunque no se puede descartar algún chubasco ocasional en las zonas montañosas del este de la península y de Baleares.

Ascenso térmico generalizado a partir del viernes

Es a partir del viernes cuando probablemente se inicie un nuevo ascenso térmico generalizado que daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas, en la mayor parte del país. Con la información disponible, el portavoz de la Aemet ha señalado que se superarían los 36 ºC de forma prácticamente generalizada en la Península y en Baleares.

De esta manera, se llegaría hasta los 42 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con temperaturas mínimas de 22 a 24 ºC en el Mediterráneo, la zona centro y la mitad sur. «Seguiremos hablando más adelante de este episodio y ya también podremos concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor porque todavía es pronto para precisarlo», ha especificado Del Campo.

En lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge una subida de las temperaturas para los próximos días. En concreto, indica que se superarán los 34 ºC en puntos del sur y del oeste de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. De manera paralela, habrá algo de calima en el sur de las islas y nubes en el norte, al tiempo que el viento alisio soplará con intensidad en zonas expuestas y dejará mal estado de la mar.

Aumento de la canícula y noches tórridas la próxima semana

La semana que viene se espera que la canícula vaya en aumento. Andrea Danta, experta de Meteored, advierte de un nuevo domo de calor con temperaturas de más de 40 ºC y noches tórridas. Al comienzo de la próxima semana, temperaturas extremadamente altas podrían extenderse en buena parte del interior peninsular, especialmente en zonas del centro, oeste y sur, con valores en torno a los 42-44 ºC. En el norte, las temperaturas superarán los 35 °C.

A medida que el posible domo de calor se afiance sobre la península, las temperaturas nocturnas también experimentarán un acusado ascenso, favoreciendo la aparición de noches tropicales, con mínimas iguales o superiores a 20 ºC en buena parte del territorio nacional. Este fenómeno se agravará entre el domingo y el martes con noches tórridas donde los termómetros no bajen de los 25 ºC en Extremadura, el valle del Guadalquivir y numerosos sectores de Castilla-La Mancha.

Estas temperaturas nocturnas también podrían darse en puntos del litoral mediterráneo, donde la elevada temperatura del mar dificultará el refrescamiento nocturno. En ciudades como Sevilla, Córdoba, Badajoz o Toledo, las mínimas podrían situarse localmente entre los 25 y los 27 ºC.