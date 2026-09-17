El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por Iustitia Europa por un documento del Ministerio del Interior con fichas de periodistas y tertulianos.

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Un juzgado de Madrid ha iniciado actuaciones tras la denuncia presentada por Iustitia Europa por el documento elaborado en el ámbito del Ministerio del Interior y su Oficina de Comunicación que recoge información sobre periodistas, comunicadores y tertulianos vinculados a distintos medios.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha acordado abrir diligencias previas y ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la admisión de la denuncia, según una providencia de la magistrada Margarita Valcarce.

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La denuncia fue presentada el pasado 9 de septiembre después de que se conociera la existencia de un documento titulado «Tertulianos. Radio y Televisión», que incluiría fichas individualizadas de profesionales con fotografías, referencias laborales y valoraciones sobre aspectos como su ideología, afinidad política o posición respecto al Gobierno.

Iustitia Europa solicita que se investigue el origen del documento, su elaboración, el tratamiento de los datos incluidos y el posible uso que se haya podido realizar del mismo. También reclama identificar a las personas que pudieron ordenar su creación, participar en su confección o acceder al contenido.

La providencia judicial señala que las actuaciones denunciadas estarían relacionadas con la «elaboración, tratamiento, almacenamiento, conservación y eventual utilización» del documento dentro del Ministerio del Interior y su Oficina de Comunicación.

Tras este primer paso procesal, Iustitia Europa se ha personado como acusación popular en el procedimiento con el objetivo de impulsar nuevas diligencias y esclarecer las circunstancias relacionadas con el documento.

La formación ha anunciado que solicitará las actuaciones necesarias para conocer quién elaboró las clasificaciones, qué fuentes fueron utilizadas, quién tuvo acceso a la información y cuál pudo ser la finalidad del documento.

Ahora será la Fiscalía quien deberá pronunciarse sobre la admisión de la denuncia y el avance de la investigación judicial.