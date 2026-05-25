El Deportivo de La Coruña ya es, oficialmente, equipo de Primera División. El conjunto gallego no quiso esperar a una segunda oportunidad y certificó su ascenso matemático tras imponerse por 0-2 al Valladolid en el Estadio José Zorrilla.

Este éxito supone el regreso del club a la máxima categoría del fútbol nacional ocho años después de su descenso, culminando un renacimiento deportivo que ha quemado etapas a una velocidad inesperada: tras cuatro años en el «barro» de la antigua Segunda B (Primera RFEF), el club se había fijado un plazo de cuatro temporadas para volver a la élite desde Segunda, pero les ha bastado solo dos.

La estabilidad de Juan Carlos Escotet y un club modernizado

La clave del éxito blanquiazul no solo reside en el césped, sino en los despachos. Bajo la presidencia de Juan Carlos Escotet, el Deportivo ha logrado una transformación integral:

Músculo económico: El club goza de una estabilidad financiera inédita en sus últimos años.

El club goza de una estabilidad financiera inédita en sus últimos años. Modernización: Ampliación y mejora de la Ciudad Deportiva y un proyecto estructural seguro a largo plazo.

Ampliación y mejora de la Ciudad Deportiva y un proyecto estructural seguro a largo plazo. Un presidente diferente: Escotet, que suele renunciar al palco para vivir los partidos desde la grada de Riazor o junto a la afición en los desplazamientos, ha devuelto la ilusión prometiendo, incluso, el regreso a competiciones europeas.

La masa social ha respondido en masa. Desde los veteranos que añoran los títulos hasta los jóvenes de 15 o 16 años que apenas recuerdan al equipo en Primera, toda la ciudad se ha volcado con un proyecto que hoy recoge sus frutos dos años antes de lo previsto en su hoja de ruta.

Antonio Hidalgo: la mutación de un técnico clave

El banquillo ha encontrado por fin estabilidad con Antonio Hidalgo. Aunque la temporada atravesó fases grises, el técnico demostró su capacidad de gestión tras una dura derrota frente al Granada en Riazor. A partir de ahí, Hidalgo mutó el estilo del equipo, dotándolo de una solidez defensiva idéntica a la que ya demostró en su etapa en el Huesca.

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Apoyado en una plantilla con un gran fondo de armario confeccionada por el director deportivo, Fernando Soriano, Hidalgo emula los históricos ascensos de José Luis Oltra (2012) y Fernando Vázquez (2014).