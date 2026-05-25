La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se constituyó siguiendo todos los trámites legales y normativos previstos. Asimismo, el instituto armado señala que la información de sus cuentas bancarias «concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales» que ha venido realizando.

Los agentes de la UCO han remitido dos nuevos informes al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, encargados de investigar el caso. Según los documentos a los que ha tenido acceso la Agencia EFE, un primer análisis se centra de forma específica en la creación de la cátedra y el software desarrollado en ese entorno, mientras que el segundo analiza al detalle los movimientos bancarios de Gómez.

Cuentas claras y sin anomalías financieras

Respecto al patrimonio y los flujos económicos de la investigada, los investigadores de la Guardia Civil descartan desajustes o ingresos de origen desconocido en sus cuentas de los últimos años.

«La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente (…) se corresponden con los principales pagadores que se identifican», detallan de forma explícita los agentes en el oficio.

Aval a la creación de la cátedra

En lo que respecta a la vertiente académica y bajo la lupa de la legalidad de los convenios del centro universitario, el informe de la UCO tampoco aprecia irregularidades en la tramitación del puesto de codirección.

El documento señala que la estructura de la cátedra:

Se nutre de diferentes colaboradores externos y patrocinadores privados.

externos y patrocinadores privados. Cumple escrupulosamente con el reglamento, siendo todo el proceso «acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad».

Este nuevo balance de la Guardia Civil se suma a las diligencias previas del caso, aportando un análisis técnico que, por el momento, no halla indicios de criminalidad ni en la actividad financiera de Begoña Gómez ni en los cauces burocráticos utilizados por la Universidad Complutense.