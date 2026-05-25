El técnico de la AD Ceuta FC destaca el «enorme mérito» de asaltar el Principado (0-2) con una plantilla bajo mínimos y tres futbolistas del filial en la convocatoria.

La AD Ceuta FC ha firmado un valioso y meritorio triunfo a domicilio tras imponerse por 0-2 al FC Andorra. Un encuentro condicionado por un arranque eléctrico que dejó al conjunto local con un jugador menos y por debajo en el marcador en los primeros compases. Tras el pitido final, el entrenador del Ceuta, José Juan Romero, compareció ante los medios con su habitual claridad para analizar el choque y responder con contundencia a las protestas arbitrales del cuadro andorrano.

«Un triunfo de enorme mérito»

Romero ofreció una valoración muy clara de los noventa minutos, reconociendo que el guion del partido se puso de cara muy pronto, aunque restando facilidades al triunfo debido a las numerosas bajas con las que viajaba la expedición ceutí.

«La valoración es sencilla. Se nos ha puesto muy de cara con la expulsión y el gol. Quizá podíamos haber tenido algo más de protagonismo en el primer tiempo y disfrutarlo mucho más. En el segundo tiempo sí que lo hicimos; tuvimos varias opciones al contraataque para hacerles mucho daño», analizó el míster.

El técnico quiso poner el foco en las circunstancias adversas que superó su grupo: «El partido estuvo marcado por los primeros minutos, pero tiene un enorme mérito porque veníamos con un 25% de la plantilla disponible y tres jugadores del filial«.

Zanjando la polémica arbitral

Preguntado por el enfado y las reclamaciones del Andorra respecto a la actuación del colegiado, José Juan Romero se mostró tajante y aseguró no comprender el revuelo formado por los locales.

«No sé de dónde sale el drama con el arbitraje. He visto a un equipo que ha venido aquí y ha ganado 0-2, como otros partidos que han ganado ellos», espetó el entrenador sevillano, quien además defendió la legalidad de las acciones clave. «Para mí la tarjeta roja es muy clara, al menos desde nuestra perspectiva. Y en el segundo gol tampoco sé de qué se quejan».

Para zanjar el asunto, Romero sugirió que el rasero arbitral incluso pudo haber sido más severo contra el Andorra: «Creo que hay un penalti a favor del Ceuta que no se ha pitado. Ellos sabrán de qué se quejan y dónde ha podido influir», concluyó un técnico satisfecho por el rendimiento de los suyos en una plaza siempre complicada.