Las alarmas se han encendido en el seno de la selección argentina. Leo Messi desató la preocupación internacional tras pedir la sustitución en el minuto 72 del encuentro entre el Inter Miami y el Philadelphia Union, tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo y retirarse directamente al túnel de vestuarios.

Este compromiso era el último del astro argentino con su club antes de viajar para incorporarse a la concentración de la Albiceleste de cara a la cita mundialista.

«Ante la duda, preferimos no arriesgar»

Al término del encuentro, el técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, compareció ante los medios para rebajar la tensión, atribuyendo provisionalmente la sustitución al cansancio acumulado, a la espera de las pruebas médicas oficiales.

«No tenemos información de una lesión que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga. El campo estaba pesado y ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse», explicó Hoyos.

Lluvia de goles en el ‘Nu Stadium’ (6-4)

En lo estrictamente deportivo, el Inter Miami logró imponerse al Philadelphia Union en un partido loco que registró 10 goles y un ritmo frenético, especialmente en la primera mitad:

Arranque adverso: El Philadelphia (colista de la MLS) sorprendió con un doblete inicial de Milan Iloski en apenas 10 minutos (el segundo de penalti).

El Philadelphia (colista de la MLS) sorprendió con un doblete inicial de Milan Iloski en apenas 10 minutos (el segundo de penalti). Reacción local: Germán Berterame recortó distancias (1-2) tras una asistencia de Messi, aunque Bruno Damiani volvió a distanciar a los visitantes (1-3).

Germán Berterame recortó distancias (1-2) tras una asistencia de Messi, aunque Bruno Damiani volvió a distanciar a los visitantes (1-3). Remontada exprés: Un doblete de Luis Suárez y otro tanto de Berterame dieron la vuelta al marcador (4-3) antes del descanso, pero Iloski firmó su hat-trick particular de penalti en el añadido de la primera parte para firmar el 4-4.

Un doblete de Luis Suárez y otro tanto de Berterame dieron la vuelta al marcador (4-3) antes del descanso, pero Iloski firmó su hat-trick particular de penalti en el añadido de la primera parte para firmar el 4-4. Sentencia en el tramo final: En la segunda mitad el ritmo bajó. Luis Suárez completó su triplete en el minuto 81 (5-4) y el argentino Rodrigo de Paul selló el 6-4 definitivo en el tiempo de descuento culminando un contragolpe.

Parón por el Mundial

Con esta victoria, el Inter Miami afianza la segunda posición de la Conferencia Este con 31 puntos, situándose a solo dos del líder (Nashville), aunque con un partido más. La MLS inicia a partir de este domingo un parón de siete semanas debido a la disputa de la Copa del Mundo, un torneo que ahora mismo contiene la respiración pendiente del bíceps femoral de Leo Messi.