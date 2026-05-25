El Real Madrid contará con representación de primer nivel en prácticamente todas las líneas de las selecciones que disputarán el próximo Mundial… salvo en una. Por primera vez en muchos años, ningún lateral del conjunto blanco acudirá a la cita internacional.

Ni Dani Carvajal ni Trent Alexander-Arnold por la derecha; ni Ferland Mendy, Fran García o Álvaro Carreras por la izquierda han logrado hacerse un hueco en las listas definitivas de sus respectivos combinados nacionales. Esta ausencia colectiva (cinco nombres y cero mundialistas) deja una fotografía incómoda en Valdebebas y evidencia que lo que antes era la mayor fortaleza competitiva del club —la época dorada de Marcelo y Carvajal— se ha convertido hoy en un problema estructural.

La banda derecha: entre la fatalidad y las dudas defensivas

El carril derecho vive una incómoda transición que mezcla la mala fortuna con los debates tácticos de los seleccionadores:

Dani Carvajal (34 años): El madrileño encara el fin de un ciclo legendario tras conquistar 27 títulos. Pieza clave de la historia moderna del club, la grave lesión sufrida la pasada temporada frenó en seco su continuidad competitiva, impidiéndole llegar a la cita internacional y dejando un vacío generacional muy difícil de llenar.

El madrileño encara el fin de un ciclo legendario tras conquistar 27 títulos. Pieza clave de la historia moderna del club, la grave lesión sufrida la pasada temporada frenó en seco su continuidad competitiva, impidiéndole llegar a la cita internacional y dejando un vacío generacional muy difícil de llenar. Trent Alexander-Arnold: Su ausencia con Inglaterra es, sin duda, una de las grandes sorpresas. Llegó al Madrid con estatus de estrella y, aunque su talento ofensivo es indiscutible, sus lagunas defensivas y la preferencia del seleccionador inglés por perfiles más físicos lo han dejado fuera. El jugador ha prometido reponerse: «Tomaré un buen descanso y trabajaré durante el verano. Prometo que traeremos trofeos de vuelta a este increíble club la próxima temporada». El Madrid confía en él, pero ya busca un escudero en el mercado.

La banda izquierda: lesiones, irregularidad y promesas que piden tiempo

En el flanco izquierdo, la situación no es mucho mejor. La falta de regularidad y los problemas físicos han lastrado por completo las opciones internacionales de los tres implicados:

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Jugador Situación actual y análisis del club Ferland Mendy Su nivel defensivo en las noches grandes sigue siendo muy valorado, pero un año más encadenó constantes lesiones musculares. Su ausencia en Francia ya no sorprende por nivel, sino por su fragilidad física. Fran García No ha terminado de arrancar en sus dos temporadas. Estuvo a punto de salir cedido en invierno (llegó a despedirse de sus compañeros), pero se quedó. Entró en la prelista de España, pero se cayó de la definitiva por su rendimiento irregular. Álvaro Carreras Es la apuesta de futuro, pero su evolución se ha frenado este curso. El hecho de quedarse fuera incluso de la prelista de Luis de la Fuente refleja que el salto inmediato aún está pendiente, aunque en Valdebebas mantienen la confianza a medio plazo.