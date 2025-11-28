El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha expuesto en dos autos de 14 y 13 páginas las razones que, a su juicio, justifican el ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, decisión que se hará efectiva este jueves tras la conclusión de la fase de instrucción.

Puente sostiene que el riesgo de fuga de ambos investigados es “extremo”, y descarta que el sueldo que Ábalos percibe como diputado del Congreso pueda considerarse un factor de arraigo suficiente en España. El juez añade, además, la hipótesis de que el exministro pudiera disponer de dinero oculto, contactos o propiedades en el extranjero, elementos que —según argumenta— facilitarían una eventual huida del país.

Ábalos y García llegaron este jueves al Tribunal Supremo para conocer personalmente la resolución. El exministro, captado por las cámaras a su entrada a la sede judicial, mantiene su inocencia, mientras que su defensa califica la medida cautelar de “desproporcionada”.

Con la instrucción ya cerrada, el caso entra ahora en su fase decisiva, en la que el Supremo deberá determinar si ambos serán procesados y por qué delitos concretos.