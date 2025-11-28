El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado a los líderes territoriales de su partido un “esfuerzo” adicional para garantizar el éxito de la concentración convocada para este domingo en Madrid, una movilización que el PP presenta como “cívica y sin siglas” y que pretende dar respuesta a la crisis institucional y política que, según la formación, atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un mensaje remitido a los barones autonómicos —al que ha tenido acceso la prensa—, Feijóo subraya la urgencia de la convocatoria: “Sé que es un esfuerzo con tan poca antelación, pero la ocasión lo requiere. La concentración del domingo debe ser un éxito. Espero contar con todos”. El acto está previsto para el 30 de noviembre, a las 12.00 horas, en el entorno del Templo de Debod.

El líder del PP ha hecho también un llamamiento público a los ciudadanos para que se sumen a la protesta: “Les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España”. Feijóo insiste en que la convocatoria no lleva siglas y asegura que está abierta a “cualquier partido que crea en el Estado de Derecho”.

Un nuevo pulso en la calle contra Sánchez

La concentración del domingo será la séptima que el PP impulsa desde las elecciones generales de julio de 2023. Según Feijóo, la protesta responde al “deterioro institucional” derivado de los últimos acontecimientos judiciales y parlamentarios, entre ellos la entrada en prisión del ex ministro José Luis Ábalos y de su antiguo colaborador Koldo García, la condena al fiscal general del Estado, la citación judicial del hermano del presidente y la imputación de Begoña Gómez.

“La situación es insostenible”, afirmó el líder popular en una comparecencia desde la sede de Génova. Feijóo mantuvo un tono especialmente duro contra Pedro Sánchez, a quien responsabilizó directamente de los escándalos que salpican a su entorno. “No es un hecho aislado. La manzana podrida es él”, afirmó. También valoró como “de extrema gravedad” las declaraciones de Ábalos que implican a la esposa del presidente en las conversaciones sobre el rescate de Air Europa.

Sin descartar nuevos pasos

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura, Feijóo señaló que hasta ahora no la ha planteado y considera acertada esa decisión, aunque matizó que esa es su posición “hoy” y no cerró ninguna puerta de cara al futuro.

Pese al frío previsto para el domingo, el PP aspira a reunir a miles de personas en el Templo de Debod, en una nueva demostración de fuerza en la calle. El lema elegido para la convocatoria será: “Efectivamente: ¿mafia o democracia?”