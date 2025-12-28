Las fuertes tormentas de nieve que afectan a gran parte de Estados Unidos han provocado la cancelación y el retraso de miles de vuelos en plena temporada navideña, uno de los periodos con mayor tráfico aéreo del año. Solo este sábado, más de 7.000 vuelos fueron cancelados y otros 1.300 sufrieron retrasos, según datos del portal especializado FlightAware.

Los aeropuertos más perjudicados han sido los que dan servicio al área metropolitana de Nueva York —John F. Kennedy, LaGuardia y Newark—, donde se cancelaron cerca de 1.700 vuelos, así como el aeropuerto internacional de Boston, en el noreste del país.

En la ciudad de Nueva York se han acumulado alrededor de 10 centímetros de nieve en las últimas horas, una cifra que se sitúa dentro de las previsiones iniciales, que estimaban entre 10 y 20 centímetros entre el viernes y el sábado. No obstante, en zonas de Long Island las precipitaciones fueron más intensas, con acumulaciones de entre 17,7 y 19 centímetros.

Esta primera gran tormenta de la temporada ya ha causado importantes atascos en las carreteras del noreste y ha alterado gravemente el transporte aéreo en unas fechas clave para millones de viajeros. Además, un segundo sistema invernal amenaza ahora a la región del Medio Oeste, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Las autoridades meteorológicas prevén que el temporal se intensifique durante la noche del domingo y avance hacia la región de los Grandes Lagos el lunes. “Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales, incluidas condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en algunas zonas del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos”, señaló el NWS.

Mientras tanto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) había anticipado que esta temporada navideña batiría récords de pasajeros, con más de 44 millones de personas viajando por vía aérea. Según la agencia, el mayor volumen de desplazamientos estaba previsto para este domingo 28 de diciembre, con aproximadamente 2,86 millones de pasajeros en los aeropuertos del país.