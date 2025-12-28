En un giro de los acontecimientos que ha dejado paralizado al planeta fútbol, el Real Madrid ha hecho oficial el regreso de su máximo goleador histórico. Cristiano Ronaldo vuelve a la que fue su casa durante nueve temporadas, pero lo hace con un gesto sin precedentes: jugará totalmente gratis hasta el final de la presente campaña.

El astro portugués, que se encontraba militando en el Al-Nassr, habría llegado a un acuerdo amistoso para rescindir su contrato y aterrizar en la capital española para reforzar el ataque blanco en el tramo decisivo de la Champions League y La Liga.

Un gesto por amor al madridismo

Según fuentes cercanas al club, CR7 comunicó a Florentino Pérez su deseo de ayudar al equipo ante las recientes bajas por lesión, asegurando que su motivación no es económica, sino competitiva. «Vuelvo a casa para cerrar el círculo», habría declarado el luso.

Mbappé: El sueño del niño se hace realidad

Pero la noticia no termina ahí. La llegada de Cristiano supone un impacto emocional directo en la plantilla, especialmente para Kylian Mbappé. El francés nunca ha ocultado que las paredes de su habitación en Bondy estaban empapeladas con fotos del portugués.

Hoy, aquel niño que pidió una foto a su ídolo en Valdebebas hace más de una década, compartirá vestuario y delantera con él.