El PSOE de Ceuta ha formalizado en las últimas horas la proclamación de Miguel Ángel Pérez Triano como su candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de cara a las Elecciones Autonómicas. El proceso interno de primarias se ha resuelto mediante trámite administrativo al no haberse presentado ninguna candidatura alternativa a la del actual secretario general de los socialistas ceutíes y delegado del Gobierno.

Ratificación y trayectoria política

La Comisión de Ética y Garantías del partido certificó la resolución de la convocatoria. El expediente queda ahora únicamente a la espera de la ratificación definitiva por parte del Comité Federal del PSOE.

Pérez Triano, ceutí de 43 años, asume el liderazgo de la lista electoral tras una trayectoria ligada al ámbito institucional y orgánico:

Trayectoria anterior: Ex secretario general de Juventudes Socialistas, director del Área de Extranjería y asesor de la dirección provincial del MEFP.

Ex secretario general de Juventudes Socialistas, director del Área de Extranjería y asesor de la dirección provincial del MEFP. Cargos actuales: Asumió la secretaría general del partido tras el Congreso Regional de marzo de 2025 y este mismo año fue nombrado delegado del Gobierno.

Quinto candidato socialista del siglo

Pérez Triano toma el relevo de Juan Gutiérrez —candidato en los comicios de 2023— y se convierte en el quinto aspirante a la Presidencia de la Ciudad por el PSOE en lo que va de siglo: