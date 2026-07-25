El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa que para el sábado, 25 de julio de 2026 no figura ninguna farmacia de guardia en el listado oficial: total de farmacias de guardia: 0.

El desglose por zonas y el turno nocturno se publican aunque el resultado sea nulo; la consulta sirve para confirmar la ausencia de servicio y planificar alternativas en caso de necesidad urgente.

Zona Centro

Para la Zona Centro no hay farmacias de guardia registradas en el listado del Colegio para este día.

Campo Exterior

En Campo Exterior (Periferia) tampoco figura ninguna farmacia disponible en el turno de guardia.

Turno noche

En el turno noche / 24 horas no se registra farmacia de guardia en la información publicada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta para hoy.

Si necesitas medicación fuera del horario habitual, lleva tu receta médica o la documentación necesaria para agilizar la dispensación. Para urgencias médicas, contacta con el número de emergencias 112 y verifica posibles cambios llamando o consultando los canales oficiales del Colegio.