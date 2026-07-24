La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para la jornada de este viernes, 24 de julio, el aviso amarillo por calor extremo en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se esperan máximas que alcanzarán los 36 °C en la franja comprendida entre las 13:00 y las 21:00 horas, con un margen de probabilidad situado entre el 40 % y el 70 %.

Llamamiento a la prevención y grupos vulnerables

Ante este episodio de calor intenso, las autoridades locales han emitido una serie de recomendaciones para evitar complicaciones de salud, haciendo especial hincapié en proteger a los colectivos de mayor riesgo:

Población prioritaria: Personas mayores, niños, enfermos crónicos o en periodo de convalecencia.

Personas mayores, niños, enfermos crónicos o en periodo de convalecencia. Red de apoyo y solidaridad: Se solicita la colaboración de los ciudadanos para vigilar y supervisar periódicamente a familiares o vecinos que vivan solos.

Medidas de autoprotección recomendadas

Para mitigar las consecuencias de las altas temperaturas, se aconseja adoptar las siguientes pautas durante la jornada:

Hidratación y alimentación: Beber agua con frecuencia sin esperar a tener sed y optar por comidas ligeras que faciliten la digestión.

Beber agua con frecuencia sin esperar a tener sed y optar por comidas ligeras que faciliten la digestión. Exposición y actividad física: Evitar el sol directo en las horas centrales del día (de 13:00 a 21:00 h) y aplazar trabajos exigentes o ejercicios al aire libre para las primeras horas de la mañana o el atardecer.

Evitar el sol directo en las horas centrales del día (de 13:00 a 21:00 h) y aplazar trabajos exigentes o ejercicios al aire libre para las primeras horas de la mañana o el atardecer. Indumentaria y protección: Usar ropa clara y ligera, sombreros, gafas de sol y aplicar fotoprotector solar.

Usar ropa clara y ligera, sombreros, gafas de sol y aplicar fotoprotector solar. Medicamentos y desplazamientos: Asegurar la refrigeración adecuada de fármacos termosensibles y no permanecer nunca en el interior de vehículos estacionados.