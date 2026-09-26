AEMET prevé para Ceuta hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, una máxima de 25°C y una mínima de 19°C; el cielo permanecerá cubierto.

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La humedad oscilará entre el 80% y el 100%, manteniendo la atmósfera húmeda en toda la ciudad. El viento soplará del este (E) a 15 km/h y la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante la jornada. El índice UV máximo alcanzará 6.

Previsión para los próximos días

Para el domingo, 27 de septiembre, AEMET mantiene una máxima de 25°C y una mínima de 21°C; el cielo seguirá cubierto y el viento quedará en torno a 0 km/h, lo que hará la jornada más tranquila.

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El lunes, 28 de septiembre, aumentará la nubosidad y se esperan intervalos con lluvia escasa. Las temperaturas previstas son una máxima de 25°C y una mínima de 21°C; el viento volverá a soplar del este a 15 km/h.

El martes, 29 de septiembre, la AEMET indica una máxima de 25°C y una mínima de 21°C; en los datos facilitados no figura el estado del cielo ni la velocidad del viento, por lo que no se añade información adicional.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Cubierto

Cubierto Viento: E (15 km/h)

E (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 80% y 100%

entre 80% y 100% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con un índice UV de 6 conviene usar protección solar en exposiciones prolongadas. La humedad alta puede hacer que el ambiente se perciba cargado; lleve ropa ligera que absorba la humedad. El viento del este puede aumentar la sensación de frescor en el litoral de Ceuta, especialmente por la mañana y al atardecer.

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