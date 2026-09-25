Según la AEMET, Ceuta tendrá este viernes, 25 de septiembre de 2026 cielo poco nuboso y temperaturas entre 19°C y 25°C.
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El viento soplará del Este (E) a 5 km/h y la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante la jornada. La humedad relativa se moverá entre 70% y 100% y el índice UV máximo alcanzará 6, nivel de riesgo moderado para la piel.
Previsión para los próximos días
Para el sábado 26 de septiembre, la AEMET anuncia cielo cubierto y temperaturas similares, con máxima de 24°C y mínima de 18°C, viento del Este a 5 km/h y sin previsión de precipitación en los datos publicados. El domingo 27 de septiembre será nuboso, con máxima de 25°C y mínima de 21°C, y el viento del Este subirá hasta 20 km/h. El lunes 28 de septiembre la AEMET recoge máximas de 25°C y mínimas de 21°C; el parte disponible no especifica la intensidad del viento para ese día, por lo que conviene consultar la actualización si se necesita ese dato.
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Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 25°C
- Temperatura mínima: 19°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: E, 5 km/h
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad: 70% a 100% (máxima y mínima)
- Índice UV máximo: 6
Recomendaciones
Con 0% de precipitación no será necesario el paraguas; con UV 6 se recomienda protección solar en las horas centrales. Para actividades a primera hora o por la noche puede ser útil llevar una prenda ligera debido a la humedad y la oscilación térmica en la ciudad.