Según la AEMET, Ceuta tendrá este viernes, 25 de septiembre de 2026 cielo poco nuboso y temperaturas entre 19°C y 25°C.

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El viento soplará del Este (E) a 5 km/h y la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante la jornada. La humedad relativa se moverá entre 70% y 100% y el índice UV máximo alcanzará 6, nivel de riesgo moderado para la piel.

Previsión para los próximos días

Para el sábado 26 de septiembre, la AEMET anuncia cielo cubierto y temperaturas similares, con máxima de 24°C y mínima de 18°C, viento del Este a 5 km/h y sin previsión de precipitación en los datos publicados. El domingo 27 de septiembre será nuboso, con máxima de 25°C y mínima de 21°C, y el viento del Este subirá hasta 20 km/h. El lunes 28 de septiembre la AEMET recoge máximas de 25°C y mínimas de 21°C; el parte disponible no especifica la intensidad del viento para ese día, por lo que conviene consultar la actualización si se necesita ese dato.

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Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 5 km/h

E, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 70% a 100% (máxima y mínima)

70% a 100% (máxima y mínima) Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con 0% de precipitación no será necesario el paraguas; con UV 6 se recomienda protección solar en las horas centrales. Para actividades a primera hora o por la noche puede ser útil llevar una prenda ligera debido a la humedad y la oscilación térmica en la ciudad.

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