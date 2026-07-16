El tiempo en Ceuta para este jueves, 16 de julio de 2026 llega marcado por la estabilidad: la información procede de la AEMET y apunta a un día despejado, con una jornada calurosa y con viento activo. Las temperaturas oscilarán entre 21°C como mínima y 32°C como máxima, con sensación térmica que podría alcanzar 30°C durante las horas más templadas.

Además, el viento soplará desde el oeste (O) con una intensidad de 30 km/h. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, así que no se esperan lluvias. En el ambiente, la humedad relativa irá desde un mínimo del 40% hasta un máximo del 80%, mientras el índice UV alcanzará un valor alto, con 9 como máximo.

Previsión para los próximos días

La línea de tiempo estable continúa en los próximos días. El viernes, 17 de julio, la AEMET prevé poco nuboso, con temperaturas muy similares: 32°C de máxima y 22°C de mínima. El viento se mantendría flojo, del NO, con 10 km/h, y sin opciones de lluvia (según la tendencia aportada, la precipitación no aparece con valores).

El sábado, 18 de julio seguirá en la misma tónica: poco nuboso y máximas alrededor de 30°C (mínima 22°C). Para el domingo, 19 de julio, se mantiene el escenario de temperaturas próximas (máxima 30°C y mínima 21°C). Sobre el viento del domingo, en los datos facilitados figura sin valor numérico concreto, por lo que no se detalla.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 32°C

32°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O, 30 km/h

O, 30 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 80% y mínima 40%

máxima 80% y mínima 40% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con el cielo despejado y un UV máximo de 9, lo más recomendable es protegerse del sol (gorra, crema y horas de sombra si es posible). Aunque la noche no refresca en exceso, la sensación térmica puede volverse notable en las horas centrales, y el viento del oeste puede hacer que se note la brisa con intensidad: conviene asegurar la ropa ligera y tener precaución si vas en bici o moto. No hará falta el paraguas al mantenerse la precipitación en 0%.