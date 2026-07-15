La Ciudad Autónoma llama a extremar la precaución, suspender las actividades al aire libre y evitar el uso de vehículos en zonas forestales de cara a este jueves.

La Consejería de Presidencia y Gobernación, a través del Servicio de Protección Civil, ha lanzado un aviso urgente a la población: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el nivel rojo de riesgo de incendio forestal en Ceuta para este jueves. Ante la gravedad de la situación, las autoridades autonómicas solicitan la máxima colaboración ciudadana para evitar cualquier conducta que pueda poner en peligro el patrimonio natural de la ciudad.

Como medida principal, se ha pedido a los ciudadanos evitar el acceso con vehículos a las zonas forestales y suspender de forma temporal la práctica de actividades deportivas o recreativas en el medio natural mientras dure la alerta.

Medidas de prevención en zonas urbanas y forestales

La interfaz urbano-forestal (las áreas de contacto entre las viviendas y el monte) es uno de los puntos que más preocupa a las autoridades. Para estos espacios, Protección Civil recomienda encarecidamente:

Evitar fuentes de calor: No utilizar maquinaria que pueda generar chispas ni almacenar materiales inflamables cerca del monte.

No utilizar maquinaria que pueda generar chispas ni almacenar materiales inflamables cerca del monte. Prohibición de fuego y humo: No realizar barbacoas ni cocinar al aire libre, y evitar reuniones en las que se fume o se utilicen cigarrillos electrónicos en el entorno natural.

No realizar barbacoas ni cocinar al aire libre, y evitar reuniones en las que se fume o se utilicen cigarrillos electrónicos en el entorno natural. Cero pirotecnia: Queda totalmente prohibido el uso de material pirotécnico.

Recomendaciones para desplazamientos inevitables

Para aquellas personas que, por motivos de fuerza mayor, deban transitar a pie por las zonas de monte, se aconseja planificar el trayecto con antelación, identificar rutas de evacuación seguras e informar a familiares sobre el recorrido y la hora prevista de regreso. Asimismo, recuerdan que en varios puntos de la sierra ceutí puede no haber cobertura de telefonía móvil.