Este jueves, 16 de julio de 2026, España se reparte entre una jornada predominantemente estable en buena parte del interior y el sur, y condiciones más cambiantes en el norte y algunas zonas del este. Según los datos meteorológicos municipales publicados por AEMET, las temperaturas máximas se mueven desde los valores más moderados del noroeste hasta picos de calor en el valle del Ebro, con cielos que alternan entre poco nuboso y periodos nubosos, y con probabilidades de lluvia muy distintas según la región.

En el conjunto del país, el viento también marca el contraste: desde brisas relativamente suaves en varios puntos mediterráneos hasta rachas más marcadas en áreas atlánticas o del litoral sur. A continuación, desglosamos la situación por zonas, con el detalle de las capitales.

Norte peninsular

La franja norte peninsular presenta un día más húmedo y cubierto, con lluvia con mucha probabilidad. En Bilbao se esperan 31°C de máxima y 19°C de mínima, con nuboso con lluvia, viento del NO a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%. En la cornisa cantábrica, Coruña, A registrará 23°C como máxima y 17°C como mínima, con intervalos nubosos con lluvia, viento del NO a 15 km/h y también probabilidad de lluvia del 100%.

En conjunto, el mensaje para esta zona es claro: más nubes y episodios lluviosos, con temperaturas frescas para la época en comparación con otras áreas del país, aunque sin que los valores sean extremos.

Centro peninsular

El centro peninsular combina calor diurno con noches templadas. En Madrid la previsión indica 34°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso, viento del SO a 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La sensación térmica tenderá a ser estable, y el cielo apenas mostrará nubes.

La situación cambia notablemente en Zaragoza, donde el termómetro subirá hasta 39°C y la mínima se quedará en 22°C. Aquí se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del SE a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%. Se trata, por tanto, de una combinación de calor intenso y posibilidad de chubascos, aunque de carácter más contenido.

Sur peninsular

En el sur, la jornada transcurre con mayor estabilidad y cielos despejados, con máximas altas y mínimas relativamente suaves. En Ceuta se prevén 32°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado, viento del O a 30 km/h y probabilidad de lluvia 0%. El viento del oeste puede aportar algo de sensación de movimiento de aire, pero sin indicar lluvia.

En Sevilla, el calor también domina: 37°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado, viento del SO a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Será un día principalmente seco, ideal para actividades al aire libre si se acompaña la jornada con precauciones por altas temperaturas.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo vive una jornada de cielos variables, con intervalos de nubes y una probabilidad moderada de lluvia. En Barcelona se anuncian 33°C de máxima y 26°C de mínima, con intervalos nubosos, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 30%. Esto apunta a un día que puede evolucionar, aunque no necesariamente con precipitaciones generalizadas.

En València, las temperaturas se mantienen elevadas: 33°C de máxima y 25°C de mínima, con intervalos nubosos, viento del NE a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 30%. La brisa y las nubes intermitentes pueden marcar el ritmo del día.

Islas Baleares

En las islas, el tiempo parece más benigno en comparación con otras zonas de la península, con escasa nubosidad y baja probabilidad de lluvia. En Palma se esperan 36°C de máxima y 26°C de mínima, con poco nuboso, viento del SO a 20 km/h y probabilidad de lluvia 5%. Predominan, por tanto, las condiciones estables.

Con ese patrón, la jornada se presenta más enfocada al disfrute del buen tiempo, sin una amenaza clara de precipitaciones.

Islas Canarias

En el archipiélago canario se combinan cielos poco nubosos con viento apreciable en algunas áreas. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca 27°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso, viento del N a 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Se trata de un escenario seco y relativamente tranquilo en cuanto a precipitaciones.

La dinámica del viento del norte puede ser relevante para la sensación térmica, pero, según AEMET, no se espera lluvia.

Recomendaciones

Si te desplazas por el norte , lleva paraguas o impermeable: Bilbao y Coruña, A registran probabilidad de lluvia 100% .

, lleva paraguas o impermeable: y registran . En el centro (especialmente Zaragoza ), combina protección solar con posible lluvia: 90% y máximas de 39°C .

(especialmente ), combina protección solar con posible lluvia: y máximas de . En sur, mediterráneo, Baleares y Canarias predomina la estabilidad: revisa únicamente si te afecta la probabilidad moderada de lluvia del 30% en zonas como Barcelona y València.

En resumen, el jueves 16 de julio de 2026 ofrece un contraste claro: lluvia muy probable en el norte, calor notable en el interior y cielos más estables hacia el sur y gran parte del litoral. Toda la información procede de las previsiones municipales basadas en datos públicos de AEMET.