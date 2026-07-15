El extremo costamarfileño, pieza fundamental en el esquema de José Juan Romero la pasada campaña, sella su compromiso con el conjunto caballa hasta 2028.

La AD Ceuta FC ha asegurado la continuidad de uno de sus pilares más desequilibrantes. El club ha hecho oficial el acuerdo de renovación con el futbolista Kialy Abdul Koné, quien seguirá vistiendo la camiseta blanca durante las próximas dos temporadas.

El extremo izquierdo se ganó a pulso su continuidad tras convertirse en un jugador indispensable en el proyecto deportivo de la pasada campaña. Bajo las órdenes de José Juan Romero, Koné no solo aportó desborde y verticalidad, sino que firmó unos números de regularidad impecables:

35 partidos oficiales disputados (29 de ellos saliendo en el once inicial).

disputados (29 de ellos saliendo en el once inicial). 2 goles anotados.

anotados. 4 asistencias repartidas.

Un perfil diferencial para el ataque caballa

Desde las oficinas del Murube no han ocultado su satisfacción por retener al costamarfileño, destacando que su capacidad para el uno contra uno, su velocidad y su compromiso diario han sido determinantes para tomar la decisión.

«Estamos encantados de poder seguir disfrutando de sus regates, su velocidad y su talento, convencidos de que continuará aportando mucho al equipo», ha manifestado la AD Ceuta en su comunicado oficial, felicitando al jugador por su continuidad.

Con esta renovación, el Ceuta retiene dinamita para su banda izquierda y consolida la base de un bloque competitivo que aspira a seguir dando muchas alegrías a la afición ceutí.