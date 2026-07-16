Este jueves, 16 de julio de 2026, el servicio de farmacias de guardia en Ceuta se consulta a través de la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. La guardia es la referencia para localizar, fuera de los horarios habituales, el establecimiento que puede atenderte en caso de necesidad.

Según los datos disponibles para esta fecha (jueves), hoy no hay farmacias de guardia registradas. Aun así, te dejamos el desglose por zonas para que tengas claro el estado del servicio y puedas planificar tu consulta o desplazamiento.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno para hoy.

Si necesitas medicación, procura acudir con receta médica (o la documentación que corresponda) para agilizar la atención en el establecimiento que te pueda indicar el circuito habitual. En horarios nocturnos, llevar la receta preparada y los datos del paciente ayuda a reducir tiempos de gestión y facilita una respuesta más rápida.