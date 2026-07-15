Ceuta vuelve a mirar al surtidor con los precios de referencia publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Este jueves, 16 de julio de 2026, se han analizado 10 estaciones y el panorama es relativamente parejo, con diferencias que pueden notarse si haces números antes de repostar.

En el conjunto de la ciudad, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1.454 €/l (con un rango entre 1.439 y 1.459). La Gasolina 98 marca 1.483 €/l. En Diésel (Gasóleo A), el promedio es de 1.474 €/l (mínimo 1.459 y máximo 1.478).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Si repostarás Gasolina 95, estas son las opciones más económicas según el listado del Ministerio para la Transición Ecológica:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.439 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.439 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.458 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.458 €

Gasolina 98

Para quienes buscan Gasolina 98, el coste vuelve a concentrarse en torno al promedio publicado:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.469 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.469 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.488 €

Diésel

En Diésel (Gasóleo A), las diferencias también existen, aunque el rango es estrecho. Estas son las más competitivas:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.459 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.459 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.478 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.478 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.478 €

Las más caras

Para completar el mapa de precios, estas aparecen entre las más caras en Gasolina 95 en la comparativa del Ministerio para la Transición Ecológica:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.459 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.458 €

Consejos

Compara antes de llenar : con diferencias de 20 céntimos por litro en algunos casos, el ahorro se nota especialmente si repostas un depósito completo.

: con diferencias de 20 céntimos por litro en algunos casos, el ahorro se nota especialmente si repostas un depósito completo. Mira tu consumo real : si haces recorridos cortos, quizá te compense priorizar el precio del litro; si haces trayectos largos, también influye el rendimiento del vehículo.

: si haces recorridos cortos, quizá te compense priorizar el precio del litro; si haces trayectos largos, también influye el rendimiento del vehículo. Haz cuentas rápidas : calcula el coste aproximado multiplicando el precio por el número de litros que sueles cargar. Así verás si te compensa el desplazamiento.

: calcula el coste aproximado multiplicando el precio por el número de litros que sueles cargar. Así verás si te compensa el desplazamiento. Revisa el listado periódicamente: los precios pueden variar. La referencia de hoy proviene del Ministerio para la Transición Ecológica, con datos de 10 estaciones en Ceuta.

Si quieres, puedo prepararte una lista en formato “por zona” (según el barrio o vía) para decidir más rápido a qué gasolinera te conviene acercarte hoy.