La tensión de la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 no fue lo único que hizo vibrar a los ceutíes anoche. Un leve terremoto sacudió la ciudad autónoma justo cuando la atención de miles de aficionados estaba puesta en el decisivo encuentro entre la selección española y la francesa.

El reloj marcaba las 21:56 horas del pasado martes 14 de julio de 2026 cuando la tierra decidió sumarse a la emoción del partido. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un movimiento sísmico de magnitud superior a 2 en la escala de Richter, con epicentro localizado mar adentro, justo frente a la costa de Ceuta.

Aunque el temblor fue breve y de escasa intensidad, la coincidencia horaria con el partido hizo que el sobresalto fuera generalizado en muchos hogares, donde la vibración se percibió con claridad en plena retransmisión deportiva. Afortunadamente, las autoridades han confirmado que no se han registrado daños materiales ni personales, y en ningún momento fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

El Estrecho de Gibraltar: zona de constante actividad

Este sismo no es un hecho aislado. La costa norteafricana y el entorno del Estrecho son puntos de fricción habituales debido a la interacción entre las placas tectónicas euroasiática y africana. Con este último temblor, Ceuta acumula una serie de registros sísmicos reseñables en los últimos meses:

14 de julio: Temblor de magnitud superior a 2 en pleno partido de semifinales del Mundial.

Temblor de magnitud superior a 2 en pleno partido de semifinales del Mundial. 28 de junio: Sismo de magnitud 2,5 en la escala de Richter.

Sismo de magnitud 2,5 en la escala de Richter. 6 de mayo: Doble temblor en una misma jornada, destacando uno de magnitud 3,2 que, debido a su escasa profundidad, se sintió con especial fuerza por toda la población.

Tranquilidad y monitoreo constante: La Consejería de Presidencia y Gobernación ha informado de que el Plan Territorial de Emergencias de Ceuta (PLATERCE) mantiene un seguimiento permanente de toda la actividad sísmica en la zona, trabajando en estrecha coordinación con la Delegación del Gobierno, Protección Civil y el IGN.

Las autoridades recuerdan que este tipo de reajustes de la tierra son relativamente frecuentes en la región y llaman a la calma de la población, ya que las infraestructuras de la ciudad están preparadas y los protocolos de seguridad se encuentran plenamente operativos.