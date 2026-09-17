AEMET prevé para Ceuta este jueves, 17 de septiembre de 2026 cielo despejado, temperaturas entre 18°C y 26°C y viento del Este a 10 km/h.

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La probabilidad de precipitación es del 0%. La humedad relativa se mueve entre un 50% mínimo y un 95% máximo, según los datos de la AEMET. La sensación térmica coincide con los valores previstos de temperatura. No se anticipa nubosidad significativa durante la jornada.

Previsión para los próximos días

Para el viernes, 18 de septiembre de 2026, la AEMET anuncia máximas de 25°C y mínimas de 20°C, con intervalos nubosos y lluvia escasa; el viento del Este subirá hasta 15 km/h.

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El sábado, 19 de septiembre de 2026 se mantienen las máximas en torno a 25°C y las mínimas en 21°C. Según la AEMET, habrá intervalos nubosos con lluvia escasa y el viento del Este podría alcanzar rachas de 30 km/h, por lo que se espera un mayor movimiento de aire en la ciudad durante el día.

Para el domingo, 20 de septiembre de 2026, la previsión indica 25°C de máxima y 22°C de mínima; los datos disponibles no incluyen la intensidad del viento para ese día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: mínima 50% y máxima 95%

mínima 50% y máxima 95% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con cielo despejado y un índice UV máximo de 6, proteja la piel en las horas centrales del día.

Aunque las temperaturas diurnas son moderadas, las noches pueden bajar hasta 18°C, por lo que conviene llevar algo de abrigo. La AEMET prevé lluvia escasa para los próximos días; llevar un paraguas puede ser útil.

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