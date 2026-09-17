17 de septiembre de 2026: AEMET sitúa en Ceuta una probabilidad de lluvia del 0% y temperaturas previstas de 26°C de máxima y 18°C de mínima, con viento E a 10 km/h.

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Resumen por zonas del pronóstico: máximas, mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

En el norte, se esperan lluvias en varias capitales. En Bilbao la previsión indica 23°C de máxima y 13°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia, viento NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

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En Coruña, A se pronostican 21°C de máxima y 15°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento N a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

Centro peninsular

La nubosidad será variable y las precipitaciones, cuando aparezcan, serán de menor intensidad. En Madrid se esperan 26°C de máxima y 17°C de mínima, con muy nuboso con lluvia escasa, viento NE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 55%.

En Zaragoza el día será más estable: 28°C de máxima y 15°C de mínima, poco nuboso, viento NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Sur peninsular

En el sur, las temperaturas alcanzan valores más altos y la lluvia queda condicionada por la nubosidad.

En Ceuta, previsión de 26°C de máxima y 18°C de mínima, cielo despejado, viento E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Sevilla se esperan 33°C de máxima y 18°C de mínima, con intervalos nubosos, viento SO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 15%.

Mediterráneo

La zona mediterránea registra nubosidad y lluvias en varios puntos.

En Barcelona se prevén 26°C de máxima y 20°C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento S a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En València la previsión es similar: 24°C de máxima y 18°C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Islas Baleares

Pronóstico más húmedo en Baleares. En Palma se indica una máxima de 29°C y mínima de 19°C, muy nuboso con lluvia, viento NE a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Estas condiciones pueden afectar a actividades al aire libre y a la navegación en puertos de la zona.

Islas Canarias

En Canarias se alternan cielos cubiertos y lluvias de diferente intensidad según la capital.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 26°C de máxima y 24°C de mínima, cubierto con lluvia escasa, viento N a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

El viento y la lluvia, aunque leves en algunos puntos, pueden reducir visibilidad y modificar la sensación térmica.

Recomendaciones

En Ceuta , con cielo despejado y probabilidad de lluvia del 0% , la jornada permite la actividad habitual; tenga en cuenta la brisa de componente E (10 km/h) al elegir ropa.

, con cielo y , la jornada permite la actividad habitual; tenga en cuenta la brisa de componente E (10 km/h) al elegir ropa. En las capitales con probabilidad de lluvia elevada (Bilbao, Barcelona, València, Palma y Las Palmas de Gran Canaria) se aconseja planificar desplazamientos y revisar el estado de las vías antes de viajar.

La información meteorológica procede de AEMET (datos por capitales extraídos de los XML municipales públicos). Para una planificación más precisa, consulte la actualización más reciente del pronóstico según la evolución de la nubosidad y las posibles precipitaciones.

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