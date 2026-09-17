17 de septiembre de 2026: el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha designado 3 farmacias de guardia en la ciudad.

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Estas farmacias garantizan la atención fuera del horario habitual y se han organizado por zonas para facilitar la localización. La relación que sigue incluye dirección y teléfono, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Comprueba el teléfono antes de desplazarte por si hubiera cambios de última hora.

Zona Centro

HISPANIA (Centro) – C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14 – Teléfono: 956 51 25 30

Campo Exterior

CRUZ BLASCO (Campo Exterior) – c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) – Teléfono: 956 50 04 38

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Lleve la receta médica o la documentación necesaria para agilizar la dispensación y, si puede, llame al teléfono de la farmacia antes de ir.

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